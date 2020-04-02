В 2020 году на поддержку бизнеса Приангарья направят более 370 млн рублей

Общий объем финансирования, который планирует освоить регион по нацпроектам направления «Экономический рост», - 535 млн рублей, сообщают в областной администрации.

В Иркутской области разработаны региональные составляющие в отношении 52 федпроектов из 67 существующих. Для более эффективной работы по реализации нацпроектов глава региона Игорь Кобзев издал распоряжение, в котором назначил руководителей и кураторов для каждого их них, в том числе по направлению «Экономический рост».

Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» (бюджет региональных проектов в 2020 году – 109 млн рублей) разработано четыре региональных проекта. «Промышленный экспорт», руководитель замминистра экономразвития Марина Петрова, «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг», руководитель замминистра экономразвития Владимир Гордеев, Куратор всех трех проектов - ио первого заместителя Председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Прогнозируемый объем финансирования нацпроектов в Иркутской области в 2020 году составляет 26,46 млрд рублей, а в ближайшие три года в целом - 81 млрд рублей.