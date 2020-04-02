ИАЦ «Альпари»: Премаркет 02 апреля 2020 года

В среду, 1 апреля, американскому фондовому рынку, как, впрочем, и российскому, было не до смеха. Все значимые фондовые индексы США рухнули. Всему виной эпидемия коронавируса Covid-19, которая в США достигла колоссальных масштабов. Президент США Дональд Трамп вчера на пресс-брифинге заявил, что ближайшие две недели будут самыми тяжёлыми для Америки в этом году, пандемия должна достигнуть пика, но к лету американский президент ждёт её окончания и, как он сам заверил, смотрит с оптимизмом в будущее (видимо, подразумевая своё собственное будущее как президента). Однако фондовый рынок крайне скептически воспринял заявление своего бывшего «идола», отреагировав обвалом. Индекс Dow 30 обвалился на 4,4%, S&P 500 - на 4,41%, также, как и индекс Nasdaq.

Российский фондовый рынок в течение дня тоже двигался вниз. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предсказал падение ВВП России по итогам 2020 года минимум на 3%, а максимум даже на 8%, как в 2009 году. Индекс МосБиржи в среду упал на 1,4%, до 2473,61 пункта, а индекс РТС понизился ещё больше, на 2,63%, до 987,75 пункта. Тем не менее, на фоне растущей цены на нефть динамику лучше рынка показали обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+3,25%), акции «Роснефти» (+2,12%) и бумаги холдинга X5 Retail Group (+2,08%), что неудивительно, ведь продуктовые магазины работают даже когда вся страна на самоизоляции. Сильнее остального рынка упали акции «Полюса» (-5,6%), группы Polymetal (-5,24%) на фоне падения цен на золото и «Яндекса» (-4%). Мы ожидаем сегодня по индексу РТС диапазон в 970-1000 пунктов, а по индексу МосБиржи — в 2470-2500 пунктов.

Цена нефти сорта Brent в среду выросла на 0,5%, до $26,32 за баррель, а цена техасской WTI взлетела на 4,9%, до $23,03 за баррель на фоне заявления Трампа о том, что он проводит переговоры с Россией и Саудовской Аравией о стабилизации рынка нефти. Между тем, в США уже начинается банкротство некоторых крупных производителей сланцевой нефти. Сегодня с утра цена Brent растёт на 2,4%, а цена WTI прибавляет 0,43%. По цене Brent на сегодня наш прогноз $26,5-27,8 за баррель.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»