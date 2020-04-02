Альфа-Банк предлагает повышенные ставки по Альфа-Счету в рублях

Альфа-Банк повысил ставки по накопительному Альфа-Счету в рублях. Ставка за первые два месяца хранения средств на счете увеличится до 6% годовых при выполнении условий получения максимальной надбавки за расходные операции по дебетовым картам. Также теперь клиент может открыть до пяти Альфа-Счетов в каждой валюте, это удобная возможность копить деньги одновременно на несколько целей.

Узнать подробную информацию о накопительных продуктах Альфа-Банк можно на странице www.alfabank.ru/make-money/savings-account/alfa/.