Сервис заказа такси Ситимобил запустил доставку

Новая опция будет интегрирована с продуктами экосистем Сбербанка и Mail.ru Group, сообщают в компании.

В будущем клиенты Ситимобил смогут не только передавать посылки друг другу, но и получать товары, заказанные у партнеров.

Заказать доставку можно в мобильном приложении Ситимобил или в приложении VK Taxi через платформу VK Mini Apps. Для этого достаточно выбрать новый тариф «Доставка», указать маршрут, а также контактный номер получателя, чтобы водитель мог связаться с ним и передать посылку в точке назначения.

Перед отправкой вещи необходимо упаковать в конверт или коробку, посылка должна весить не более 20 кг и легко поместиться в машину. Водители помогут пользователям передать чемоданы, пакеты или коробки с вещами, конверты с документами, а вот попросить водителя отвезти животных или крупногабаритные предметы — не получится.