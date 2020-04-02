Нацпроектам в Иркутской области назначили региональных кураторов

В Иркутской области разработаны региональные составляющие в отношении 52 федпроектов из 67 существующих. Для более эффективной работы по реализации нацпроектов глава региона Игорь Кобзев издал распоряжение, в котором назначил руководителей и кураторов для каждого их них, в том числе по направлению «Экономический рост». Общий объем финансирования, который планирует освоить регион по нацпроектам направления «Экономический рост», - 535 млн рублей.



Согласно нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» (бюджет региональных проектов в 2020 году – 109 млн рублей) разработано четыре региональных проекта. «Промышленный экспорт», руководитель замминистра экономразвития Марина Петрова, «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг», руководитель замминистра экономразвития Владимир Гордеев, Куратор всех трех проектов - ио первого заместителя Председателя Правительства региона Руслан Ситников.

Руководителем регпроекта «Экспорт продукции АПК» является ио министра сельского хозяйства Илья Сумароков, куратором - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов.



Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (бюджет региональных проектов в 2020 году – 372 млн рублей) включает пять региональных проектов.



Руководителем регпроекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» является ио министра сельского хозяйства Илья Сумароков, куратором - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Иркутской области Теймур Магомедов.



Региональный проекты «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» - :руководитель замминистра экономразвития Владимир Гордеев, куратор ио первого заместителя Председателя Правительства региона Руслан Ситников.



Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» (бюджет региональных проектов в 2020 году – 43 млн рублей) включает три региональных проекта.



Регпроект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» - руководитель ио министра труда и занятости Наталья Воронцова, куратор - ио первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников;



Регпроекты «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» и «Системные меры по повышению производительности труда» - руководитель замминистра экономразвития Марина Петрова, куратор – ио первого заместителя Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.



По нацпроекту «Цифровая экономика РФ (бюджет региональных проектов в 2020 году – 11 млн рублей) разработано пять регпроектов.



Регпроект «Информационная инфраструктура» - руководитель - замминистра министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ольга Золоторева, куратор - ио заместителя Председателя Правительства Иркутской области Евгений Левченко.



Регпроект «Кадры для цифровой экономики (Иркутская область)»: руководитель - замминистра образования Артем Якубовский, куратор - ио заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова.



Руководителем трех регпроектов - «Информационная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» является замминистра экономразвития Евгений Васиченко, куратором - ио первого заместителя Председателя Правительства региона Руслан Ситников.



Отметим, что в 2020 году в реализации нацпроектов «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Культура» и «Международная кооперация и экспорт» регион примет участие впервые.



Врио Губернатора Игорь Кобзев подчеркнул особую значимость национальных проектов для Иркутской области, поскольку они нацелены в первую очередь на повышение качества жизни людей.



- Вопрос реализации региональных проектов будет контролироваться в постоянном режиме, – отметил он.



Особая роль в этом принадлежит проектному офису, который курирует исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора – Председателя Правительства Иркутской области Константин Зайцев.



Прогнозируемый объем финансирования нацпроектов в Иркутской области в 2020 году составляет 26,46 млрд рублей, а в ближайшие три года в целом - 81 млрд рублей.