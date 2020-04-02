Региональная власть намерена предложить иркутскому бизнесу льготы по оплате ЖКХ и льготные кредиты

Кризис, вызванный распространением коронавируса, негативно сказывается на экономической ситуации в стране и в регионе. Промышленность и бизнес несут убытки. В Правительстве Иркутской области состоялся ряд встреч с представителями малого и среднего бизнеса, которые обозначили проблемы и предложения по их решению. Вопросы поддержки бизнеса сегодня, 2 апреля, обсудили глава региона Игорь Кобзев и Президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» Алексей Соболь.

- Планируется установить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, расширить льготную программу микрофинансирования. Проводится оценка налоговой нагрузки на предприятия, - сказал Игорь Кобзев.

Подготовлена соответствующая заявка в Минэкономразвития России на докапитализацию региональной микрофинансовой организации и гарантийного фонда.

По словам Алексея Соболя, Торгово-промышленная палата сейчас ведет активную работу с предпринимателями. Предложения бизнес-сообщества постоянно актуализируются.



- Очень важно на сегодняшний день для предпринимателей – отношения с арендодателями и ресурсоснабжающими организациями. Именно эти вопросы необходимо решить в первоочередном порядке, - отметил глава региона.