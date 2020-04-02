Театр им. Н.М. Загурского проводит онлайн-марафон балетов «Классика и современность»

С 3 апреля на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского стартует онлайн-марафон балетных спектаклей, сообщает пресс-служба театра.

Онлайн-показы балетов будут осуществляться на официальном Youtube-канале Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского по ссылке с 12.00 до 24.00 в указанные даты.

Расписание онлайн-показов:

3 апреля "Казанова"

Время: с 12.00 до 24.00

Романтический балет в 2-х действиях, 16+

Романтическая история жизни и пламенной страсти Джакомо Казановы, неутомимого любовника и дерзкого авантюриста, до конца своих дней сохранившего воспоминания о единственной женщине, которая сумела завладеть его сердцем.

Музыка композиторов 18 века: Бах, Моцарт, Гайдн, Гендель, Вивальди, Куперен

Либретто, постановка и хореография лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой

Премьера состоялась 14 февраля 2015 года

5 апреля "Шахерезада"

Время: с 12.00 до 24.00

Балет в одном действии

Балет «Шахеразада» на музыку симфонической сюиты Николая Римского-Корсакова, созданный выдающимся хореографом начала ХХ века Михаилом Фокиным, – жемчужина мирового танцевального искусства. В этом балете новый пластический язык в восточном стиле.

В основе сюжета одна из арабских сказок цикла «Тысяча и одна ночь», которую рассказывает Шахеразада своему султану.

Музыка Николая Римского-Корсакова

Либретто Леона Бакста, Михаила Фокина по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь»

Хореография Михаила Фокина

Редакция и постановка народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (Москва)

Премьера состоялась 24 ноября 2018 года

7 апреля "Кармен"

Время: с 12.00 до 24.00

Рок-балет в 2-х действиях, 12+

Известный испанский балетмейстер Хосе Наварро решает поставить балет «Кармен». На роль Кармен претендует прима его театра Микаэла. Но балетмейстера не устраивает её кандидатура, и он проводит кастинг. На смотр приходит много девушек, но лишь одна достойна его внимания, достойна быть Кармен.

Музыка Жоржа Бизе

Либретто, постановка и хореография лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой

Премьера состоялась 18 февраля 2011 года

9 апреля "Дон Кихот"

Время: с 12.00 до 24.00

Балет в одном действии, 12+

Авторы балета не ставили себе целью раскрыть философскую глубину романа великого испанского писателя Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». В балете персонаж Дон Кихота является второстепенным, а сюжет сосредотачивается на любовной истории очаровательной Китри и задорного Базиля, исполняющих свои виртуозные вариации на городской площади.

Музыка Людвига Минкуса

Либретто Мариуса Петипа по мотивам романа Мигеля Сервантеса

Хореография Мариуса Петипа, Александра Горского, народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (Москва)

Редакция и постановка народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (Москва)

Премьера состоялась 24 ноября 2018 года

11 апреля "Стойкий оловянный солдатик"

Время: с 12.00 до 24.00

Балет в одном действии по мотивам сказок Г.Х. Андерсена, 0+

Кто бы мог подумать, что найденный в камине кусочек олова и осколок фарфора вдохновят датского автора на написание волшебной истории о любви двух трогательных игрушек, сказки о душевной стойкости, смелости и верности, которые творят чудеса.

В балете принимают участие воспитанники детской балетной студии при Иркутском музыкальном театре им Н.М.Загурского.

Музыка Эдварда Грига

Либретто, постановка и хореография лауреата Всероссийских и Международных конкурсов хореографов Людмилы Цветковой

Премьера балета состоялась 19 февраля 2017 года

13 апреля "Щелкунчик"

Время: с 12.00 до 24.00

Балет в 2-х действиях, 6+

Языком гениальной музыки и танца будет рассказана чарующая история, возможная только накануне Рождества. Кто из детей не мечтает оказаться на месте героев сказки, побывать в сказочном королевстве? Там льются розовые реки и фонтаны с лимонадом, танцуют цветы и снежинки. Там милая девочка помогает старой смешной кукле, а потом становится возлюбленной прекрасного принца. Там добро побеждает силы зла и случаются настоящие чудеса!

Музыка Петра Ильича Чайковского

Постановка народного артиста СССР Вячеслава Гордеева (Москва)

Премьера балета состоялась 13 декабря 2019 года