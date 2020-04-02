Компания En+ Group представила главного тренера команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»

Компания En+ Group, генеральный спонсор Иркутской команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергия», сообщает о том, что хоккейный клуб подписал контракт с Евгением Хвалько, который займет пост главного тренера команды Суперлиги, сообщают в компании.

Ранее Евгений Хвалько работал в красноярском клубе «Енисей» в качестве главного тренера молодежной команды и старшего тренера команды Суперлиги. За 6 лет работы в тренерском штабе ХК «Енисей» семь игроков прошли путь от дебютантов команды до игроков сборной России – чемпионов мира, а команда Суперлиги становилась трижды чемпионом России, обладателем Кубка Мира и дважды обладателем Суперкубка России.

Евгений Хвалько является мастером спорта международного класса, 6-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка Мира, 3-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов и 2-кратным обладателем Кубка России. В качестве игрока он выступал в командах ведущих российских хоккейных клубов, среди которых «Енисей» (Красноярск), «Водник» (Архангельск), «Зоркий» (Красногорск), «Динамо» (Москва) и иркутская «Байкал-Энергия».

Евгений имеет 3 высших образования: окончил Сибирскую государственную академию физической культуры (г. Омск) по специальности тренер по хоккею, Государственный университет управления (г. Москва) по специальности менеджер в игровых видах спорта, а также РГУФКСМиТ «Высшая школа тренеров», где получил лицензию профессионального тренера по хоккею с мячом.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

- Задачи, который мы ставим перед главным тренером, это более качественная и системная подготовка к предстоящему сезону, а также стратегическая работа на перспективу. Для нас приоритетные направления в подготовке команды – это формирование профессионального и боеспособного состава команды, работа с молодежью. Что касается в целом работы клуба – это развитие спорта в Иркутской области, популяризация хоккея с мячом и здорового образа жизни, привлечение болельщиков на стадион.

Евгений Хвалько, главный тренер команды Суперлиги «Байкал-Энергия»:

- Я рад присоединиться к клубу, у которого есть все, что нужно для успеха: любовь болельщиков, профессиональное руководство и стратегический партнер, компания En+ Group. Быть главным тренером «Байкал-Энергии» - это очень большая ответственность, но я уверен, что у нас все получится!