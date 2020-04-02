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Компания En+ Group представила главного тренера команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»

2 апреля 2020

Компания En+ Group, генеральный спонсор Иркутской команды по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»сообщает о томчто хоккейный клуб подписал контракт с Евгением Хвалькокоторый займет пост главного тренера команды Суперлиги, сообщают в компании.

 

Ранее Евгений Хвалько работал в красноярском клубе «Енисей» в качестве главного тренера молодежной команды и старшего тренера команды СуперлигиЗа лет работы в тренерском штабе ХК «Енисей» семь игроков прошли путь от дебютантов команды до игроков сборной России – чемпионов мираа команда Суперлиги становилась трижды чемпионом Россииобладателем Кубка Мира и дважды обладателем Суперкубка России. 

Евгений Хвалько является мастером спорта международного класса, 6-кратным чемпионом России, 2-кратным обладателем Кубка Мира, 3-кратным обладателем Кубка европейских чемпионов и 2-кратным обладателем Кубка РоссииВ качестве игрока он выступал в командах ведущих российских хоккейных клубовсреди которых «Енисей» (Красноярск), «Водник» (Архангельск), «Зоркий» (Красногорск), «Динамо» (Москваи иркутская «Байкал-Энергия». 

Евгений имеет высших образованияокончил Сибирскую государственную академию физической культуры (гОмскпо специальности тренер по хоккеюГосударственный университет управления (гМосквапо специальности менеджер в игровых видах спортаа также РГУФКСМиТ «Высшая школа тренеров»где получил лицензию профессионального тренера по хоккею с мячом. 

Михаил Хардиковруководитель энергетического бизнеса En+ Group: 

Задачикоторый мы ставим перед главным тренеромэто более качественная и системная подготовка к предстоящему сезонуа также стратегическая работа на перспективуДля нас приоритетные направления в подготовке команды – это формирование профессионального и боеспособного состава командыработа с молодежьюЧто касается в целом работы клуба – это развитие спорта в Иркутской областипопуляризация хоккея с мячом и здорового образа жизнипривлечение болельщиков на стадион. 

Евгений Хвалькоглавный тренер команды Суперлиги «Байкал-Энергия»: 

Я рад присоединиться к клубуу которого есть всечто нужно для успехалюбовь болельщиковпрофессиональное руководство и стратегический партнеркомпания EnGroupБыть главным тренером «Байкал-Энергии» это очень большая ответственностьно я уверенчто у нас все получится! 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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