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В Иркутской области сотрудники полиции проверили 14 тыс. граждан, находящихся в режиме самоизоляции

2 апреля 2020

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Среди них сотрудники нашли 73 нарушителя, сообщают в областном управлении МВД.

В настоящее время сотрудники ОВД проверили 14 тысяч человек. Для принятия мер реагирования в органы Роспотребнадзора направлено 73 материала в отношении тех, кто нарушил условия самоизоляции. По каждому случаю компетентными органами проводятся проверки.

Кроме того, в общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с населением.

Особое внимание уделяется людям преклонного возраста и находящимся на улицах группам граждан. Осуществляя охрану общественного порядка, сотрудники органов внутренних дел проводят беседы с жителями областного центра, разъясняют основания для оставления места жительства, рассказывают о мерах индивидуальной профилактики в условиях пандемии.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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