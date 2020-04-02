«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «УРАЛСИБ Жизнь» на уровне ruВВВ

По рейтингу установлен стабильный прогноз. Страховая компания «УРАЛСИБ Жизнь» характеризуется средними размерными показателями и занимает 20 место по совокупным взносам среди страховщиков жизни за 2019 год, по данным Банка России, сообщают в агентстве.

Превалирующую долю в страховом портфеле компании занимает инвестиционное страхование жизни (91,5% премии за 2019 год), которое распространяется в основном через кредитные организации. Высокая зависимость от основного банка-партнёра (89,7% взносов за 2019 год получено через ПАО Банк «Уралсиб») оказывает давление на уровень рейтинга компании.

При этом позитивное влияние на рейтинговую оценку оказывает невысокое комиссионное вознаграждение кредитным организациям: за 2019 год оно составило менее 10% взносов, полученных через этот канал продаж.

За 2019 год компания собрала на 56,3% страховой премии меньше, чем за 2018 год, что оказывает существенное негативное влияние на рейтинг.

Среди факторов, ограничивающих уровень рейтинга, также выделяются низкая рентабельность продаж (2,8% за 2019 год) и капитала (7,4% за 2019 год). Рентабельность инвестиций, напротив, находится на высоком уровне (14,8% за 2019 год). Позитивно оцениваются невысокая доля расходов на ведение дела (24,0% за 2019 год) и низкое отношение кредиторской задолженности и прочих обязательств к валюте баланса (2,8% на 31.12.2019).

Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от нормативного значения составило 35,9% на 31.12.2019, что оценивается умеренно позитивно.

Показатель текущей ликвидности компании находится на невысоком уровне (1,06 на 31.12.2019), что частично нивелируется высоким (1,06 на 31.12.2019) показателем уточненной страховой ликвидности нетто (отношение наиболее ликвидных активов-нетто к страховым резервам-нетто).

Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает отсутствие долговой нагрузки, оценочных и внебалансовых обязательств. Надежность перестраховочной защиты отмечается как высокая: за 2019 год доля перестраховщиков с рейтингами ruААА по шкале «Эксперт РА» или сопоставимыми рейтингами других агентств во взносах, переданных в перестрахование, составила 100%.

Позитивное влияние на уровень рейтинга оказывает высокое качество активов страховщика.

Доля вложений в высоколиквидные объекты с рейтингами ruВВВ- и выше «Эксперт РА» или сопоставимыми рейтингами других агентств на 31.12.2019 составила 98,1% активов за вычетом отложенных аквизиционных расходов. Диверсификация активов оценивается умеренно позитивно: на крупнейшего контрагента, который не может быть отнесен к условному рейтинговому классу ruAA и выше, пришлось 24,1% активов страховщика, очищенных от отложенных аквизиционных расходов. Активы и обязательства компании сбалансированы как по срокам, так и по валютам. На 31.12.2019 отношение обязательств срочностью более одного года к активам срочностью более одного года составило 0,9. При этом все обязательства, номинированные в рублях, покрываются соответствующими активами, а доля обязательств, номинированных в иных валютах, незначительна.

Качество организации риск-менеджмента находится на приемлемом уровне. Система управления рисками организована в соответствии с утвержденными внутренними регламентами. Стратегическое и финансовое планирование компании оценено консервативно ввиду текущего пересмотра целевых показателей стратегии. Давление на уровень рейтинга оказала высокая текучесть кадров.

По данным «Эксперт РА», на 31.12.2019 активы страховщика составили 14,4 млрд рублей, собственные средства – 993 млн рублей, уставный капитал – 450 млн рублей. За 2019 год компания собрала 2,5 млрд рублей страховых премий.