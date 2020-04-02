Новости

Что больше всего раздражает россиян в коллегах

2 апреля 2020

На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его выбрали 46% опрошенных, сообщает Работа.ру.

Второе место заняли сплетни и интриги — 45% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте самых раздражающих качеств, по мнению 40% жителей России, расположилось неуважительное отношение к чужому труду.  

35% респондентов выделили непрофессионализм, а замыкает первую пятерку антирейтинга безответственность — ее указали 34% опрошенных. 

Менее раздражающими для респондентов оказались такие качества коллег, как конфликтность (26%), лень (23%), плохие манеры (15%), непунктуальность (14%) и вредные привычки (12%). В варианте «Другое» 4% респондентов чаще всего отмечали, что не видят изъянов в своих коллегах. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
«Переживём и не этот конец света». Иркутяне сочинили «Гимн Самоизоляции» во время коронавируса
Как вернуть деньги за авиабилеты? Авиакомпании ищут способы обмена за сорвавшиеся перелёты
В Иркутской области на 2 апреля подтверждено семь случаев коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании