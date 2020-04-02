Что больше всего раздражает россиян в коллегах

На первом месте антирейтинга самых худших качеств оказались лицемерие и обман — его выбрали 46% опрошенных, сообщает Работа.ру.

Второе место заняли сплетни и интриги — 45% респондентов отметили этот вариант ответа. На третьем месте самых раздражающих качеств, по мнению 40% жителей России, расположилось неуважительное отношение к чужому труду.

35% респондентов выделили непрофессионализм, а замыкает первую пятерку антирейтинга безответственность — ее указали 34% опрошенных.

Менее раздражающими для респондентов оказались такие качества коллег, как конфликтность (26%), лень (23%), плохие манеры (15%), непунктуальность (14%) и вредные привычки (12%). В варианте «Другое» 4% респондентов чаще всего отмечали, что не видят изъянов в своих коллегах.