Все_в_онлайн: Альфа-Банк дает предпринимателям финансовую защиту при заключении удаленных сделок

Альфа-Банк снизил стоимость сервиса для малого бизнеса «Безопасная сделка», который дает финансовую защиту при работе с контрагентами. Теперь она составит всего 0,95% от объема сделки. Эти расходы может взять на себя либо одна из сторон сделки, либо оба участника, они необременительны даже для микропредприятий.

«Безопасная сделка» — это онлайн-решение, позволяющее заключать сделки 24/7 без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гарантией исполнения обязательств сторонами.

«В условиях карантина «Безопасная сделка» позволит предпринимателям сохранить непрерывность бизнес-процессов, а значит — удержать своих клиентов. Одновременно это и защита от несоблюдения обязательств. Сегодня каждый предприниматель в стране адаптируется к новой реальности: кто-то меняет поставщиков, кто-то ищет новые ниши. При этом решающую роль играет преимущество в скорости. Альфа-Банк предлагает решение «здесь и сейчас» — полностью защищенные сделки в онлайне, даже при работе с незнакомыми партнерами», — прокомментировал руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Безопасная сделка», одному из участников сделки необходимо через интернет-банк или сайт Альфа-Банка авторизоваться на сайте alfabank-sdelka.ru, указать в личном кабинете информацию о сделке и ее участниках. Затем покупатель переводит средства на счет SafeCrow, а продавец — доставляет заказ покупателю. После того, как покупатель подтвердит в личном кабинете получение товара, средства перечисляются продавцу. А при неисполнении обязательств они гарантированно возвращаются покупателю.