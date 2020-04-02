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Всех прилетевших из-за границы граждан в Иркутской области размещают в обсерваторе из-за коронавируса

2 апреля 2020

Все жители, прибывающие в Иркутскую область из-за границы, с сегодняшнего дня будут размещаться на самоизоляцию в обсерваторе. Таковы изменившиеся требования Роспотребнадзора, объяснил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в своем обращении к гражданам.

«Число заболевших коронавирусом в мире, в России и в нашей области увеличивается ежедневно. В наш регион ежедневно из-за границы прилетают наши граждане, и они обязаны соблюдать карантинный режим. Меры по противодействию распространения инфекции меняются каждый день. Еще позавчера мы жили по одним правилам, сегодня – уже по другим.

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Вчера мы встретили рейс из Таиланда. Правила, которые действовали на момент прилета, предполагали возможность размещения на самоизоляцию как в обсерваторе, так и в местах проживания. Поэтому мы обеспечили доставку иркутян и жителей ближайших населенных пунктов – к местам их проживания с обязательным требованием находиться на самоизоляции. Транзитные пассажиры будут находиться в ближайшие две недели на самоизоляции в обсерваторе.

С сегодняшнего дня согласно требованию Роспотребнадзора все граждане, прибывающие в наш регион из-за границы, обязаны в течение 14 дней находиться в обсерваторе.

Проживание организовано на базе гостиниц и пансионатов. Условия, конечно, не курортные, но достойные. Мы обеспечим граждан всем необходимым для жизни. Единственное ограничение – отсутствие любых прямых контактов. Повторю – это вынужденная и обязательная мера!», – заявил глава региона.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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