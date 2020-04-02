Сбербанк и Минкомсвязь окажут материальную помощь «застрявшим» за границей россиянам

Минкомсвязь России совместно со Сбербанком и фондом «Память поколений» по поручению Правительства РФ начали оказывать финансовую помощь россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на Родину и находятся за границей в сложной жизненной ситуации.

Для сбора информации об этих гражданах Минкомсвязь России запустила на Едином портале госуслуг электронную форму и организовала рассылку по всем абонентам в роуминге с просьбой предоставить данные. Более четырёх тысяч россиян, «застрявших» в других странах, предоставили данные о себе. Из них более 900 указали, что им требуется экстренная, в том числе материальная помощь.

Минкомсвязь России связалась с теми гражданами, которые запросили экстренную помощь.

По просьбе председателя Правительства РФ Михаила Мишустина ПАО «Сбербанк» оперативно выделил этим гражданам необходимые средства, а благотворительный фонд «Память Поколений» обеспечил их перечисление уже более чем 400 гражданам. Работа продолжается: у россиян, обратившихся за поддержкой, уточняют информацию для оказания необходимой помощи.

«Единый портал госуслуг позволил очень быстро собрать необходимую информацию непосредственно от граждан, которые находятся за границей и не могут вернуться в страну, в том числе о той экстренной помощи, которая им требуется. На портале в оперативном режиме мы запускаем новые сервисы, например форму для тех граждан, которые прибывают в страну, для оперативного оформления им электронного больничного в проактивном режиме и многое другое, что востребовано в условиях распространения коронавирусной инфекции», - прокомментировал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

«Меры, предпринятые премьер-министром Михаилом Мишустиным и Правительством Российской Федерации по возвращению граждан страны на Родину, позволяют эффективно взаимодействовать государственным ведомствам и компаниям для оперативного решения данного вопроса. Более того Правительством дано поручение разработать меры материальной поддержки наших соотечественников, оказавшихся за рубежом без средств. Для Сбербанка поддержка тех, кто нуждается в помощи, всегда имела и имеет приоритетное значение. Мы открыли горячую линию для бесплатных консультаций каждого жителя России по коронавирусной инфекции, поддерживаем клиентов — физических лиц и малый бизнес, предлагаем разнообразные бесплатные сервисы нашей экосистемы. В сегодняшнее непростое время нам важно держаться вместе, оказывать необходимую и оперативную поддержку каждому гражданину нашего государства, оказавшемуся в беде», - сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Сервис, помогающий россиянам в возвращении на Родину, был запущен на Едином портале госуслуг 27 марта 2020 года. Также на портале работает отдельный тематический раздел с информацией по коронавирусу: симптомами, оперативными данными по распространению заболевания, необходимыми телефонами и инструкциями.