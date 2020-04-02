Строительство крупных объектов в регионе из-за коронавируса остановлено не будет

Речь идёт обо всех стройках региона, включая Ледовый дворец в Иркутске, индивидуальные и многоквартирные дома в Тулуне. Сотрудникам строительных компаний будут оформлены спецпропуска для беспрепятственного проезда транспорта к месту проведения работ. Об этом исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области заявил на заседании штаба по ликвидации последствий наводнения в Приангарье летом 2019 года.



- Ни коронавирус, ни другие чрезвычайные ситуации не должны останавливать исполнение социальных задач, а тем более тех, которые нам поставил Президент России Владимир Путин. Компании должны обеспечивать безопасность своих работников: регулярно проверять их температуру, проводить дополнительные обследования. Это зона повышенного риска, но мы идем на это осознанно: такие работы, в основном, идут на открытых уличных площадках, их остановка невозможна. Переносов сроков строительства и ввода объектов в эксплуатацию не будет, - заявил Игорь Кобзев.

В ближайшее время начнутся работы в микрорайоне Восточный Нижнеудинска, где под застройку отведено 60 гектаров. В этом городе в результате паводка лишились жилья 1,7 тысяч семей. В новом микрорайоне построят школу на 520 учеников, детский сад на 140 мест, пять многоквартирных и 72 индивидуальных домов. Идёт их проектирование. Строительная площадка обеспечена временным электроснабжением, начато строительство улично-дорожной сети.

Также в микрорайоне Восточный может быть построено жильё медиков и детей-сирот, возведут дома по программе расселения граждан из аварийного жилья. Рядом появятся лыжная база и бассейн, а также необходимый городу туберкулезный диспансер.