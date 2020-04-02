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В Ангарске закрыли парикмахерскую, которая не приостановила работу из-за коронавируса

2 апреля 2020

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Судебные приставы г. Ангарска Иркутской области приостановили деятельность салона-парикмахерской на 30 суток. Поводом для приостановления деятельности объекта стало нарушение исполнения Указа Губернатора Иркутской области «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 59-УГ и Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, выразившееся в нарушении режима приостановления деятельности по оказанию парикмахерских услуг.

В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол, который направлен в суд, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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