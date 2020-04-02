«РЖД» не прерывает из-за коронавируса строительные работы по модернизации железнодорожной сети

Для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта холдингом «РЖД» в текущих условиях организована работа структур, обеспечивающих управление и организацию строительных процессов. На объектах железнодорожной инфраструктуры ведутся строительно-монтажные работы, приостановка которых невозможна по производственно-технологическим условиям.

Продолжается реализация проектов, имеющих общегосударственное значение и реализуемых по поручению Правительства Российской Федерации, в том числе включенных в Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.

В их числе объекты, связанные с увеличением пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, с увеличением скорости и объемов перевозки контейнеров железнодорожным транспортом, в том числе в направлении с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации, а также развитием Центрального транспортного узла, включая проекты Московских центральных диаметров.

Работа подразделений строительного комплекса ведется более чем на 1,1 тыс. объектах с соблюдением комплекса мер, обеспечивающих защиту рабочих и служащих в неблагоприятных эпидемиологических условиях. Для своевременного обеспечения выполнения задач, поставленных перед строительным комплексом компании, на приоритетных проектах задействовано более 10 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники.