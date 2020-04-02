Продление карантина поддерживает менее половины россиян

Россиян, считающих, что карантин в связи с пандемией коронавируса следует продлить, менее половины. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как россияне относятся к продлению карантина. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За продление карантина высказались 46% россиян. Против этой идеи почти треть опрошенных (32%). 22% затруднились с оценкой подобного решения. Женщины чаще поддерживают идею продления карантина, чем мужчины: 48% против 44%.

Между тем москвичи, которые находятся в наиболее жестком режиме карантина, мечтают выйти на работу. Среди тех, кто работает удаленно во время карантина, 56% по-шли бы завтра на работу, представься такая возможность. Среди тех, кто сидит дома и не работает, таковых еще больше (68%)