“Будем действовать жестко”. Игорь Кобзев прокомментировал протест возвращающихся из-за рубежа иркутян размещаться в обсерваторе

В Иркутскую область продолжают возвращаться граждане из-за рубежа. При этом не у всех, кто прибыл, есть понимание остроты проблемы. Так, пассажиры рейса, прибывшего из Пхукета 1 апреля выразили протест против их размещения в обсерваторе г. Шелехове прокомментировал ситуацию исполняющий обязанности Иркутской области Игорь Кобзев. Он предупредил, что при отказе или нарушениях режима карантина власть будет действовать жестко, строго в рамках Закона.

Правила, которые действовали на момент прилета этих людей, предполагали возможность размещения на самоизоляцию как в обсерваторе, так и в местах проживания в индивидуальных жилых домах. Таким образом, к местам проживания были доставлены 54 человека. С пассажирами прибывшего накануне рейса работают медики.

- С сегодняшнего дня согласно требованию Роспотребнадзора все граждане, прибывающие в наш регион из-за границы, обязаны в течение 14 дней находиться в обсерваторе, - пояснил глава региона.

В ближайшее время в Иркутск прибудут ещё два рейса из-за границы. Для встречи бортов подготовлены несколько бригад врачей, в состав которых входят педиатры и психологи.

В настоящее время в Иркутской области официально подтверждено семь случаев коронавируса. Еще у двух человек выявлены сомнительные результаты обследования. В регионе проведено 5726 тестов, из них 415 за последние сутки. На самоизоляции находятся 8 238 человек.

– Мы вынуждены принимать непопулярные решения. Но это делается, чтобы не допустить тяжких последствий. Ещё раз подчеркну: ответственность каждого за здоровье и безопасность сейчас крайне высока, – сказал Игорь Кобзев.