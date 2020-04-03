В Иркутской области выявлено свыше 10 фейков о коронавирусе

В Иркутской области за последнюю неделю установлено более 10 фактов, когда пользователи мобильных приложений и социальных сетей получали текстовые, а также аудио сообщения с изложением недостоверной информации. Все эти сообщения в последующем неоднократно опровергались органами власти, полицией и другими правоохранительными органами.

В частности, опровергнуты данные о госпитализации в Братске иностранного гражданина, наличии заболевших коронавирусом несовершеннолетних, находящихся на лечении в одной из больниц Иркутска, заразившихся полицейских, смерти одного из пациентов от коронавируса, привлечении к ответственности взрослых при нахождении их детей в общественном месте и др.

Одним из первых сообщений стало предупреждение о том, что люди в дезинфекционной одежде проникают в дома граждан и, распыляя газ из баллончика, выносят все из квартиры. Никаких происшествий подобного рода в регионе не было. Заявлений от граждан не поступало. Аналогичная дезинформация распространялась в других регионах страны и тоже была опровергнута властями.

В другом случае 20-летняя студентка рассказала, что количество заразившихся превышает 30 человек и эти данные скрывают от общественности. В отношении нее ведется административное расследование. Девушка принесла извинения за необдуманный поступок.

Кроме этого, в настоящее время установлены другие лица, распространившие ложные данные о последствиях пандемии, в отношении которых сейчас проводится проверка.

Полиция Иркутской области призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации.

Напомним, что 31 марта депутаты Госдумы ужесточили наказание за публичное распространение ложной информации. За такие нарушения будет грозить наказание от штрафа 300 тыс.руб. до пяти лет лишения свободы.