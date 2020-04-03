Приставы заставили владельца автопарка в Братске оплатить долги

В Братске судебные приставы наложили арест на автомобиль владельца автопарка за долги, после чего он сразу погасил задолженность по налогу на транспорт.

В Падунском отделе судебных приставов г. Братска УФССП России по Иркутской области находилось исполнительное производство о взыскании налоговой задолженности с местного жителя. Накопившаяся сумма долга составила около 125 тыс. рублей. Неплательщик меры к исполнению долговых обязательств не предпринимал, от явки на прием к судебному приставу уклонялся. Поскольку гражданин является владельцем таксопарка, судебные приставы вынесли постановление о запрете на проведение регистрационных действий в отношении принадлежащих ему транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров и багажа.

Как только гражданин узнавал о проводимых судебными приставами совместно с сотрудниками ГИБДД рейдах, автомобили сходили с рейса. С целью наложения ареста на транспортное средство судебный пристав вызвал такси в качестве клиента. В назначенное время машина приехала по указанному в заявке адресу, где и был составлен акт описи и ареста автотранспорта. Владелец такси, не желая расставаться с автомобилем, который приносит доход, уже через час оплатил долг в пользу налоговой инспекции в полном объеме, включая сумму исполнительского сбора в размере 5 тыс. рублей.