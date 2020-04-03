Полис страхования от коронавируса в «Согласии» приобрели более 200 человек

По состоянию на 2 апреля страховая компания «Согласие» заключила свыше 200 договоров страхования от коронавируса, по которым застрахованы сами страхователи и близкие члены их семей. Продажи продукта «Антивирус. Семья под защитой» компания запустила 27 марта на сайте.

Страховой защитой в течение года обеспечиваются: страхователь, а также его близкие родственники (супруг/супруга, дети) в возрасте от 3 до 60 лет. Стоимость полиса – 3,5 тыс руб. Общая страховая сумма – 1 млн руб. по всем страховым случаям за период страхования. Страховые случаи – экстренная госпитализация или смерть застрахованного лица в результате заболевания COVID-19.

Полис действует на всей территории России 24 часа в сутки в течение года. Его важным отличием от существующих на рынке продуктов является возможность по одному договору застраховать не только себя, но и членов семьи.