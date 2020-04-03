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Ситимобил запустит в ближайшее время в Иркутске новую услугу «Доставка»

3 апреля 2020

Агрегатор Ситимобил запускает новый тариф «Доставка», с помощью которого пассажиры смогут передать с водителем такси посылки и ценные вещи. Новая функция станет «единым окном» для интеграции продуктов экосистем Сбербанка и Mail.ru Group. В будущем клиенты Ситимобил смогут не только передавать посылки друг другу, но и получать товары, заказанные у партнеров.

Заказать доставку можно в мобильном приложении Ситимобил или в приложении VK Taxi через платформу VK Mini Apps. Для этого достаточно выбрать новый тариф «Доставка», указать маршрут, а также контактный номер получателя, чтобы водитель мог связаться с ним и передать посылку в точке назначения. 

Перед отправкой вещи необходимо упаковать в конверт или коробку, посылка  должна весить не более 20 кг и легко поместиться в машину. Водители помогут пользователям передать чемоданы, пакеты или коробки с вещами, конверты с документами, а вот попросить водителя отвезти животных или крупногабаритные предметы — не получится. 

В скором времени услуга будет доступна во всех городах присутствия «Ситимобил» – всего их 47: Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и другие.

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«Мы давно изучали рынок доставки при помощи сервисов такси, но развитие ситуации с коронавирусом подтолкнуло нас к ускоренной разработке сервиса. Нашей продуктовой команде удалось добавить новую функцию в приложение в максимально короткие сроки, и мы верим, что она будет востребована среди наших клиентов. Кризис – это возможность улучшить наш сервис так, чтобы он отвечал всем потребностям пользователей. Поэтому мы планируем не только развивать сервис  доставки посылок между клиентами, но и интегрировать в него различные продукты экосистем Сбербанка и Mail.ru Group, чтобы спектр доставляемых товаров расширялся. Мы также считаем, что доставка позволит водителям, подключенным к Ситимобил, частично компенсировать снижение спроса со стороны пассажиров на поездки», – рассказывает исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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