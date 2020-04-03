Росреестр выдал лицензии на геодезическую и картографическую деятельность двум иркутским компаниям

Управлением Росреестра по Иркутской области выданы лицензии на осуществление геодезической и картографической деятельности организациям ООО «Дело» и ООО «Межевая компания «Кадастр».

Лицензия на геодезическую и картографическую деятельность необходима для выполнения работ по установлению и изменению границ между субъектами Российской Федерации и границ муниципальных образований, а также созданию и (или) обновлению государственных топографических карт или государственных топографических планов, поясняет пресс-служба Росреестра.

Также Управлением Росреестра по Иркутской области переоформлены лицензии на осуществление геодезических и картографических работ компаниям ООО «АЛАНС» и ООО «КАДАСТРОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРИБАЙКАЛЬЯ».

Всего по состоянию на март 2020 года на проведение геодезической и картографической деятельности на территории Иркутской области лицензированы 32 компании.