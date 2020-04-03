Прогноз курса рубля до конца апреля 2020

В марте российский валютный рынок демонстрировал высокую волатильность. Еще в начале месяца пара USD/RUB находилась недалеко от уровня 65 руб., а уже в середине марта приблизилась к отметке 82 руб., обновив 4-летний максимум. Дмитрий Бабин, эксперт БКС Экспресс, рассказывает в своем обзоре, почему доллар не стоит 100 рублей, что ждать от рубля в ближайшее время и есть ли шансы на его укрепление до конца апреля.

Важна динамика распространения коронавируса

– Главным фактором, оказывающим сильное влияние на все рынки, остается сложная ситуация с пандемией коронавируса. Темпы распространения заболевания не сбавляют оборотов, что наряду с ограничительными мерами властей, направленными на борьбу с этой проблемой, приводит к резкому замедлению потребительской и деловой активности.

Мы уже получаем данные, свидетельствующие о большом экономическом ущербе от этой ситуации. Вышедший в конце месяца отчет по количеству обращений за пособием по безработице в США продемонстрировал рекордный рост показателя, значительно превысивший предыдущий исторический максимум.

Предвидя подобные последствия пандемии, глобальные центробанки еще несколько недель назад приступили к беспрецедентным мерам денежно-кредитного стимулирования. Однако пока это привело лишь к прекращению неконтролируемого обвала биржевых активов. И уж тем более монетарное смягчение не способно быстро развернуть негативные тенденции в экономике, вызванные пандемией.

Поэтому в апреле внимание инвесторов по-прежнему будет приковано к динамике распространения заболевания, а также к макростатистике, отражающей влияние этой проблемы на глобальную экономику.

Российский рубль держится благодаря ЦБ

Для российской валюты ситуация усугубляется слабостью нефтяного рынка, испытывающего негативное воздействие сразу нескольких сильных драйверов. С одной стороны, экономические проблемы обрушили мировой спрос на нефть. С другой, развал сделки ОПЕК+ несет риски бесконтрольного наращивания нефтяной добычи, считает эксперт БКС.

– Несмотря на сильное снижение рубля в марте, он не полностью заложил в свой курс большой провал нефти. Поэтому российская валюта сейчас существенно переоценена к нефтяному фактору, что отражается в минимальной за 10 лет рублевой стоимости нефти, упавшей ниже 2000 руб.

Еще в начале месяца она стоила дороже 3000 руб., то есть при нынешних уровнях котировок нефти доллар мог бы стоит 100 руб. и выше. Однако этого не происходит благодаря действиям Банка России, который продает иностранную валюту на рынке в рамках обратного исполнения бюджетного правила. Также поддержку рублю оказывает локальное снижение импорта.

Кроме того, на прошедшем 20 марта заседании ЦБ РФ оставил ключевую ставку без изменения, отметив в пресс-релизе, что произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором, а инфляцию будет сдерживать замедление мировой экономики, оказывающее влияние на внутренний и внешний спрос.

Решение регулятора и его мягкая риторика вернули покупателей на российский долговой рынок, который также пострадал от последствий эпидемии. Стабилизация котировок ОФЗ оказала дополнительную поддержку российской валюте, предотвратив бегство нерезидентов из рублевых активов в инвалюту.

Для устойчивости рубля необходима нефть по $35

Тем не менее риски дальнейшего ослабления рубля остаются высокими, отмечает Дмитрий Бабин.

– Конечно, в краткосрочной перспективе мы можем увидеть довольно серьезное восстановление российской валюты, если пик эпидемии коронавируса будет пройден, или экономические данные окажутся не столь удручающими, как сейчас опасаются многие инвесторы.

Однако, чтобы рубль вышел на траекторию устойчивого роста, котировки нефти должны подняться на более высокие уровни и надежно закрепиться хотя бы над отметкой $35 по марке Brent. Этого будет трудно добиться без нового соглашения производителей нефти, которое предотвратило бы разбалансировку нефтяного рынка как со стороны спроса, так и предложения.

Учитывая уникальность текущей ситуации, и не только для рынков, сезонный фактор вряд ли стоит рассматривать даже в качестве примерного ориентира динамики российской валюты в апреле. По этой же причине второстепенную роль для нее будет играть и объем платежей по внешнему долгу российских компаний и банков, который немного уменьшится по сравнению с мартом ($6,2 млрд), но останется на относительно высоком уровне ($5,6 млрд).

Хрупкое равновесие на рынках поддерживают за счет монетарных стимулов

В апреле доминирующее влияние на все рынки по-прежнему будет оказывать развитие ситуации с пандемией и возможные новые меры властей. Если они будут в основном ограничительными, рынки могут испытать еще одну волну снижения. Если же будут предприняты дополнительные меры денежно-кредитного ослабления, то это поддержит восстановление биржевых активов.

– Пока хрупкое равновесие на мировых рынках поддерживается за счет огромных монетарных стимулов и определенной надежды на прохождение пика распространения коронавируса в апреле. Если эти ожидания оправдаются, рубль способен умеренно укрепиться, а пара USD/RUB закрыть гэп 75,5–75,9, образовавшийся на открытии 18 марта.



На более серьезное укрепление рубля можно рассчитывать лишь при сценарии какого-то нового соглашения крупнейших нефтедобывающих стран по стабилизации ситуации на рынке нефти. Оценить вероятность такого варианта не представляется возможным. Это в большей степени политическое решение. С точки зрения теории игр, это было бы наиболее правильным решением для всех участников.