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АТБ первым подписал соглашение по запуску проекта «Единая карта Сахалинца» с правительством Сахалинской области

3 апреля 2020

Азиатско-Тихоокеанский Банк – первым подписал соглашение по запуску проекта «Единая карта Сахалинца» с Правительством Сахалинской области.

27 марта 2020 года Банк первым подписал соглашение с Центром социальной поддержки Сахалинской области по запуску социального проекта «Единая карта сахалинца». Бесконтактные карты платежной системы «Мир» будут содержать в себе финансовые и нефинансовые сервисы, которые позволят жителям Сахалинской области получать социальные и иные выплаты из бюджета, расплачиваться за покупки, а также получать дополнительные привилегии с помощью всего одной карты. В дальнейшем также появится возможность льготного посещения учреждений культуры.

- Банк уделяет большое внимание социальным проектам регионов и продвижению нефинансовых сервисов по картам «Мир». В 2020 год мы планируем вовлечь все регионы Банка в социальные проекты и проекты для университетов при поддержке национальной платежной системы «Мир», – отметил член правления АТБ Виктор Курнаков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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