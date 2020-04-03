Как работает Альфа-Банк со 2 апреля 2020 года

Со 2 апреля 2020 года офисы Альфа-Банка для физических лиц, а также офисы для обслуживания юридических лиц работают в сокращенном режиме, до 16:00. Это позволит банку уменьшить количество сотрудников, задействованных в офисах, и снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Банк напоминает, что все необходимые сервисы Альфа-Банка доступны через интернет-банк, мобильное приложение и контакт-центр.

Центры ипотечного кредитования продолжают работать в прежнем режиме.