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Как работает Альфа-Банк со 2 апреля 2020 года

3 апреля 2020

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Со 2 апреля 2020 года офисы Альфа-Банка для физических лиц, а также офисы для обслуживания юридических лиц работают в сокращенном режиме, до 16:00. Это позволит банку уменьшить количество сотрудников, задействованных в офисах, и снизить риск распространения коронавирусной инфекции. Банк напоминает, что все необходимые сервисы Альфа-Банка доступны через интернет-банк, мобильное приложение и контакт-центр.

Центры ипотечного кредитования продолжают работать в прежнем режиме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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