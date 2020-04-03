Сбербанк, фонд «Память поколений» и Минкомсвязь помогают россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на родину

Сбербанк, благотворительный фонд «Память поколений» и Минкомсвязь России по поручению Правительства РФ начали оказывать финансовую помощь россиянам, которые испытывают трудности с возвращением на Родину и находятся за границей в сложной жизненной ситуации.

В связи с быстрым распространением коронавируса COVID-19 ряд государств закрыли границы и ввели карантин, большинство авиарейсов отменены. На данный момент не все россияне, остающиеся за рубежом, могут оперативно вернуться обратно в страну. Для сбора информации об этих гражданах Минкомсвязи запустила на Едином портале госуслуг электронную форму и организовала рассылку по всем абонентам в роуминге с просьбой о предоставлении данных. Более 4000 россиян предоставили данные о себе. Более 900 указали, что им требуется экстренная, в том числе материальная, помощь.

Минкомсвязь России связалась с теми гражданами, которые запросили экстренную помощь. По просьбе Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина ПАО Сбербанк оперативно выделил этим гражданам необходимые средства, а благотворительный фонд «Память поколений» обеспечил их перечисление уже более чем 400 гражданам. Работа продолжается. С соотечественниками из списка обратившихся за финансовой поддержкой фонд и Сбербанк находятся на связи и уточняют информацию для оказания необходимой помощи.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Меры, предпринятые премьер-министром Михаилом Мишустиным и Правительством Российской Федерации по возвращению граждан страны на Родину, позволяют эффективно взаимодействовать государственным ведомствам и компаниям для оперативного решения данного вопроса. Более того Правительством дано поручение разработать меры материальной поддержки наших соотечественников, оказавшихся за рубежом без средств. Для Сбербанка поддержка тех, кто нуждается в помощи, всегда имела и имеет приоритетное значение. Мы открыли горячую линию для бесплатных консультаций каждого жителя России по коронавирусной инфекции, поддерживаем клиентов — физических лиц и малый бизнес, предлагаем разнообразные бесплатные сервисы нашей экосистемы. В сегодняшнее непростое время нам важно держаться вместе, оказывать необходимую и оперативную поддержку каждому гражданину нашего государства, оказавшемуся в беде».

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

«Единый портал госуслуг позволил очень быстро собрать необходимую информацию непосредственно от граждан, которые находятся за границей и не могут вернуться в страну, в том числе о той экстренной помощи, которая им требуется. На портале в оперативном режиме мы запускаем новые сервисы, например форму для тех граждан, которые прибывают в страну, для оперативного оформления им электронного больничного в проактивном режиме и многое другое, что востребовано в условиях распространения коронавирусной инфекции».

Екатерина Круглова, исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений»:

«В России не принято бросать своих соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации, за пределами страны. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы люди, вынужденно находящиеся сейчас за границей, как можно быстрее вернулись на родину — в свои дома, к своим семьям».

Специальный сервис, помогающий россиянам в возвращении на родину, был запущен на портале госуслуг 27 марта 2020 года. Информация и контактные данные обратившихся будут в режиме онлайн передаваться в консульские учреждения МИД России. На едином портале также запущен отдельный тематический раздел с информацией по коронавирусу COVID-19: симптомами, оперативными данными по распространению заболевания, необходимыми телефонами и инструкциями. Там же размещен каталог онлайн-сервисов ведущих поставщиков, которые сделали их бесплатными для россиян, перешедших на режим самоизоляции.

Ранее Сбербанк совместно с сервисом телемедицины DocDoc запустил бесплатную горячую линию (8 800 707-85-72), где любой гражданин может получить по телефону или через мобильное приложение консультацию квалифицированного врача сервиса DocDoc. Горячая линия работает с 23 марта 2020 г.

На линии трудится 400 врачей сервиса, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.

За первую неделю работы на горячую линию по коронавирусу поступили десятки тысяч звонков.

С 30 марта любой житель России сможет получить и бесплатную консультацию квалифицированного психолога. Психологи или психологические службы, готовые безвозмездно профессионально помогать людям, могут зарегистрироваться на сайте: http://мывместе2020.рф.