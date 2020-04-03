СП Сбербанка и Mail.ru Group получит контроль в сервисе экспресс-доставки продуктов «Самокат»

Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды объявляет о подписании обязывающей документации по инвестициям в сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома «Самокат». Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 г. после одобрения ФАС России. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%.

Совместное предприятие получит контроль в «Самокате», выкупив доли финансовых инвесторов проекта. Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты.

«Самокат» — это сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15–30 минут. Доставка осуществляется из дарксторов — магазинов-складов, которые предназначены исключительно для обслуживания заказов, сделанных через мобильное приложение.

На витрине «Самоката» представлено более 2500 различных товаров. Среди них — продукция не только известных брендов, но и собственной одноименной торговой марки. В некоторых категориях объем ее продаж достигает 50%.

Сейчас сервис управляет 140 складами в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет более 600 000 заказов в месяц. Доставка полностью бесплатная.

«Самокат» будет тесно связан с экосистемами Cбербанка и Mail.ru Group. Компания получит возможность использовать технологические и операционные наработки партнеров, а также интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы. Сервис уже сотрудничает с Delivery Club, обеспечивая доставку продуктов и нужных бытовых мелочей пользователям.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Доставка продуктов питания и товаров первой необходимости — одна из самых быстрорастущих ниш в электронной коммерции. "Самокат" уже является лидером рынка дарксторов, и мы верим в перспективы бизнес-модели компании и в ее команду. В текущей непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, на компанию также легла социально важная функция по обеспечению продуктами питания людей, находящихся на карантине или самоизоляции. Инвестиция О2О позволит "Самокату" сконцентрировать все силы на этой задаче».

Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group:

«Приобретение лидирующего российского игрока на этом рынке соответствует нашей стратегии. Еще в самом начале переговоров мы были убеждены, что массовая экспресс-доставка продуктов питания полностью изменит привычные россиянам модели потребления и покупок.

Распространение вируса заставило людей менять привычки гораздо быстрее, чем ожидалось: Москва и Санкт-Петербург временно перешли на режим самоизоляции граждан. Мы сделаем все, чтобы обеспечить быстрой бесконтактной доставкой продуктов и товаров всех, кто в ней нуждается».