Сбербанк перенес дату проведения годового Общего собрания акционеров

Учитывая возросшую степень неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в России и мире, Наблюдательный совет ПАО Сбербанк принял решение о переносе даты годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года с 24 апреля 2020 года на 26 июня 2020 года. Также принято решение установить 1 июня 2020 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Соответствующим образом было решено перенести дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, с 14 мая 2020 года на 16 июля 2020 года.

Решения, принятые ранее Наблюдательным советом в отношении предварительного утверждения годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по итогам 2019; рекомендации по назначению аудитора, а также решение по утверждению списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет банка оставлены без изменений.