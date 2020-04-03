Новости

Сбербанк перенес дату проведения годового Общего собрания акционеров

3 апреля 2020

Учитывая возросшую степень неопределенности, связанной с эпидемиологической ситуацией в России и мире, Наблюдательный совет ПАО Сбербанк принял решение о переносе даты годового Общего собрания акционеров ПАО Сбербанк по итогам 2019 года с 24 апреля 2020 года на 26 июня 2020 года. Также принято решение установить 1 июня 2020 года (конец операционного дня) датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Соответствующим образом было решено перенести дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, с 14 мая 2020 года на 16 июля 2020 года.

Решения, принятые ранее Наблюдательным советом в отношении предварительного утверждения годового отчета, утверждения годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли по итогам 2019; рекомендации по назначению аудитора, а также решение по утверждению списка кандидатов для избрания в Наблюдательный совет банка оставлены без изменений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Всё о кредитных каникулах в связи с коронавирусом от банковских экспертов
200 пассажиров рейса, прибывшего ночью из Бангкока, размещены в обсерваторе в Иркутске
В Иркутской области на утро 3 апреля подтверждено восемь случаев коронавируса
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании