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Сбербанк запустил образовательный онлайн-курс для людей старшего возраста

3 апреля 2020

Сбербанк разместил на образовательной платформе Coursera обучающий курс для людей старшего возраста. Основной темой курса стало развитие карьеры в 50+. Пользователям предложены рекомендации в видео- и текстовом формате, авторами которых стали руководители Сбербанка и эксперты инновационного центра «Сколково». Сервис становится особенно востребованным в период мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Благодаря онлайн-курсу можно получить ответы на то, как:

  • адаптироваться к постоянным изменениям современного мира и рынка труда;
  • выстраивать личный бренд и использовать его для успешной карьеры;
  • отвечать на самые трудные и популярные вопросы работодателей.

Наталья Журавлева, управляющий директор Управления развития и карьеры Сбербанка:

«Мы видим явную нехватку специалистов определенных направлений на рынке, и однозначно, компании не откажутся от найма представителей старшего поколения при наличии соответствующих компетенций. Жизненный опыт, активная сформировавшаяся позиция и богатые профессиональные знания выгодно отличают кандидатов старшего возраста, а их мотивация часто превосходит мотивацию молодых специалистов. Все это дает нам уверенность в востребованности и актуальности онлайн-курса, который мы предлагаем соискателям».

Сбербанк обеспечивает возможности карьерного развития и постоянного обучения людям всех возрастов. Флагманский образовательный проект банка «Школа 21», которая на бесплатной основе готовит программистов мирового уровня, успешно обучает в том числе и студентов старшего поколения. В партнерстве с сервисом экосистемы банка «Работа.ру» на портале «Активный возраст» реализован удобный онлайн-инструмент поиска работы для соискателей старшего возраста. Корпоративный университет Сбербанка совместно с платформой «Постнаука» разработал образовательный гид «Жить долго», включающий учебные материалы о возможностях продления активного периода жизни. Кроме того, Сбербанк развивает портал «Активный возраст», на котором размещены советы по поиску работы, проведению досуга, инвестированию денежных средств, а также различные образовательные курсы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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