Половина предпринимателей готовы работать без юридического адреса

Аналитический центр НАФИ совместно с дочерней компанией Сбербанка АО «Деловая среда» провели исследование, чтобы узнать мнение предпринимателей о необходимости юридического адреса в таких ситуациях. Большинство представителей российского микро- и малого бизнеса поддерживают инициативу об отмене обязательного получения юридических адресов, а половина уверены, что необходимость иметь юридический адрес сегодня создает серый рынок по их продаже.

В качестве альтернативы для идентификации предприниматели предлагают использовать кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы или открытый счет в банке. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ совместно с АО «Деловая среда» (входит в экосистему Сбербанка) в феврале-марте 2020 года.

У 82% предприятий ММБ сегодня есть реально действующий физический офис. У большинства из этих предприятий (73%) юридический и фактический адреса местонахождения совпадают, при этом у каждого четвертого (27%) юридический адрес носит номинальный характер и не совпадает с фактическим.

Представители ММБ иногда отказываются от аренды офиса в силу специфики работы. Каждый пятый предприниматель (18%) отметил, что работает дистанционно, поэтому физического офиса у организации нет.

Почти половина предпринимателей (46%) считают, что у компаний нет практической необходимости в наличии юридического адреса. По мнению 52%, юридический адрес все же необходим для компании.

Получение юридического адреса иногда представляет сложности для предпринимателей: 29% указали, что при регистрации компании его было получить сложно, 64% — легко.

Более половины предпринимателей (57%) считают, что необходимость получения юридического адреса создает серый рынок по продаже юридических адресов. 31% не видят этой проблемы, 12% затруднились с ответом.

В настоящий момент рассматривается предложение о регистрации компаний без юридического адреса и офиса. Большая часть представителей микро- и малого бизнеса (62%) положительно относятся к отмене обязательного получения юридического адреса. Предприниматели считают, что сегодня существуют более совершенные форматы для идентификации организаций — в первую очередь кабинет налогоплательщика на сайте ФНС (38%) или открытый счет в банке (37%). Другие варианты — регистрация в центрах «Мой бизнес» или использование адреса ближайшего отделения почтовой связи (подробнее — в Таблице 7 ниже).

Людмила Спиридонова, директор направления исследований в области человеческого капитала, Аналитический центр НАФИ:

«Все больше компаний на российском рынке работают с использованием цифровых технологий, а также применяя форматы удаленной занятости сотрудников. Это мы видим по результатам наших исследований: индекс цифровизации малого и среднего бизнеса составляет 45 п. п. из 100 возможных, а доля компаний, имеющих в штате дистанционных сотрудников, — 28%. Вынужденная практика дистанционной работы всего офиса в условиях пандемии коронавируса может послужить тренингом для ведения бизнеса без физического офиса, и тогда оформление юридического адреса для компании станет практически бессмысленной процедурой. Упрощение процедуры регистрации компании, снятие бюрократических барьеров — одна из самых востребованных мер на непростом пути российского предпринимателя».

Виталий Тарасов, генеральный директор, АО «Деловая среда»:

«Типовой путь старта бизнеса — во многих нишах: нет офиса, нет сотрудников, все делаешь на первых этапах сам. Предприниматель работает из дома, в коворкингах, кафе или других общественных пространствах. А для подтверждения юрадреса заключают фиктивный договор аренды на несколько месяцев и дополнительно оплачивают пересылку корреспонденции. Развитие электронных сервисов и большого количества услуг на аутсорсинге снижает потребность бизнеса в физическом пространстве. Предприниматели все больше работают без привязки к офису, а во многих нишах офис просто не нужен.

Обязательное требование наличия юрадреса при регистрации бизнеса развивает серый рынок фиктивной аренды. А для предпринимателя это — дополнительная финансовая нагрузка и риск не зарегистрировать бизнес из-за наличия адреса в списке массовой регистрации».