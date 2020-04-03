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В Иркутской области на утро 3 апреля подтверждено восемь случаев коронавируса

3 апреля 2020

По данным на утро 3 апреля, в Иркутской области официально подтверждено восемь случаев коронавируса. Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, ночью пришел результат двух анализов из новосибирского центра «Вектор». Они были сомнительными. Один случай подтвердился, второй – нет.

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У пассажирки, прибывшей из Пхухета 1 апреля, на данный момент анализ показал сомнительный результат. Биологический материал направлен в Новосибирск. Женщину поместили в Иркутскую областную инфекционную больницу. Вместе с ней был госпитализирован для наблюдения ее супруг. У него результат теста отрицательный.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе восемь официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Один – сомнительный.

В соседней Бурятии заразившихся коронавирусом 30 человек, общее число заболевших коронавирусом в России  – 3548 человек.

Напомним, апрель 2020 года для всей экономики РФ будет нерабочим — президент Владимир Путин продлил режим, действовавший с 30 марта по 3 апреля, до конца месяца.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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