Сбербанк запустил бесплатный сервис для быстрого поиска работы

Сбербанк и сервис для поиска работы и подбора персонала Работа.ру запустили бесплатный сервис для быстрого поиска работы — Beremnarabotu.ru. Он поможет компаниям перераспределять трудовые ресурсы в условиях кризисной ситуации, а соискателям — быстро найти новую работу.

Beremnarabotu.ru поможет позаботиться о временном трудоустройстве сотрудников компаниям, которые вынуждены приостановить свою деятельность в связи с принятыми мерами по самоизоляции граждан и ограничению деятельности предприятий. Компании могут создать собственный профиль на маркетплейсе и указать данные о количестве сотрудников и их специализации.

Проект Beremnarabotu.ru запущен в рамках экосистемы Сбербанка. Оператором маркетплейса вакансий выступает Работа.ру — объединенная команда Сбербанка и Работа.ру запустила пилотную версию проекта в рекордно короткие сроки, за 2 дня. Уже сейчас на портале доступно более 1500 открытых вакансий в 45 городах России. В ближайшие дни появятся новые функции: поиск вакансий для частных лиц, размещение открытых вакансий для компаний с дефицитом сотрудников, а также бизнес-профили для компаний, которые хотят трудоустроить своих работников в условиях временной приостановки деятельности.

Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы запустили Beremnarabotu.ru в экстремальных условиях и в рекордно короткие сроки. Это стало возможным благодаря эффективной работе компаний в экосистеме Сбербанка. Синергия, коммуникация в режиме реального времени в рамках единой экосистемы из более 40 компаний позволяет нам быстро определять критические точки, находить новые ресурсы и запускать проекты, которые помогут людям и бизнесу по всей стране. Мы приглашаем все компании использовать данный сервис для размещения своих вакансий в этот непростой период».

Вадим Шаповалов, генеральный директор сервиса Работа.ру:

«Подобные меры поддержки адресованы наиболее уязвимым слоям населения, которые остались без стабильного финансового потока. Уверен, что наша инициатива совместно с компаниями экосистемы Сбербанка поможет быстро найти временную работу и заработок тем, кому это необходимо. Мы отмечаем возросший спрос на специалистов в сферах продуктового ритейла и e-commerce, служб доставки, транспорта и логистики. Понимая важность проекта, мы реализовали и выпустили его в сжатые сроки».

Первые участники маркетплейса Beremnarabotu.ru — федеральный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. Сейчас компания активно расширяет команду сборщиков и курьеров в 44 городах России, в планах СберМаркета — в апреле увеличить количество сборщиков и курьеров в 4 раза, до 10 тысяч человек и Сберлогистика – компания экосистемы Сбербанка, логистический оператор федерального масштаба, развивающий собственную складскую инфраструктуру, курьерскую доставку и сеть пунктов выдачи заказов во всех регионах России.

Асан Курмангужин, генеральный директор СберМаркет:

«СберМаркет сегодня — важнейший социальный сервис для всей страны. Наши сборщики и курьеры помогают обеспечивать доставку продуктов и товаров первой необходимости в условиях, когда всем россиянам необходимо соблюдать режим самоизоляции. Мы понимаем, что в текущей ситуации многие работодатели находятся в неопределенном положении — отдельные предприятия вынуждены приостановить работу. СберМаркет готов предложить временное сотрудничество их сотрудникам для поддержания собственного и семейного дохода в это непростое время».

Сергей Малышев, генеральный директор СберЛогистики:

«Социальная значимость сервисов доставки сейчас многократно возросла вместе с нагрузкой на предприятия онлайн-торговли. Кроме того, находясь в самоизоляции и работая удаленно, люди активно пользуются сервисом доставки в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Чтобы помочь бизнесу и людям справиться с непростой сегодняшней ситуацией и выдержать при этом гарантии сроков и качества доставки, мы расширяем штат курьеров, соблюдая при этом все необходимые санитарно-эпидемиологические требования по защите клиентов и сотрудников»

Компании, которые в текущих условиях ведут активный найм сотрудников, получат возможность размещать открытые вакансии. Beremnarabotu.ru особенно актуален для предприятий из сферы розничной торговли продуктами питаниями и товарами повседневного спроса, логистики, доставки, курьерских служб.