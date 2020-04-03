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Россияне соблюдают все меры противодействия коронавирусу - ВЦИОМ

3 апреля 2020

Согласно опросу ВЦИОМ, большая часть россиян не выходят из дома, моют руки и носят маски.

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Наши соотечественники активно применяют меры, способные обезопасить их и близких от коронавируса. Две трети (70%) ограничили контакты с другими людьми: самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. За 5 дней эта доля увеличилась на 28 п.п. с 26 марта.

Более половины (61%) следят за гигиеной: моют руки или используют специальные антисептики, +2 п.п. за пять суток.

Каждый пятый (21%) носит маску или респиратор в рамках мер, способных предотвратить распространение коронавирусной инфекции. На 8 п.п. увеличилась эта доля с 26 марта.

Проводят дезинфекцию помещений, проветривают помещения 15% россиян, +5 п.п. за неполную неделю. Также 12% избегают скопления людей, например в общественном транспорте, и не посещают массовые мероприятия. Эта доля уменьшилась на 11п.п.

Практически каждый десятый (8%) старается поддерживать иммунитет, принимает витамины или лекарства, а также следит за своим здоровьем.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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