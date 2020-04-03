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ПСБ продлевает обслуживание карт с истекшим в марте сроком действия

3 апреля 2020

ПСБ сохраняет возможность полноценного использования кредитных и дебетовых карт с истекшим в марте сроком действия для клиентов, которые из-за введения режима самоизоляции не успели получить перевыпущенную на новый срок карту. 

Карты ПСБ всех платёжных систем, срок действия которых закончился в марте 2020 года, будут приниматься банкоматами ПСБ и сторонних банков минимум до конца апреля. Операции по таким картам будут возможны в онлайн-магазинах и в POS-терминалах в случае отсутствия дополнительных ограничений по проверке срока действия карты на стороне банка-эквайера. Карты, привязанные к Samsung рау, Apple Pay и другим мобильным кошелькам также будут работать. Карту с истекшим сроком действия можно пополнять, зачисление средств на нее будет произведено в течение суток. 

Принятые меры позволят нашим клиентам продолжить пользоваться картами банка. Все перевыпущенные карты можно будет забрать в офисах банка после окончания режима самоизоляции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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