Минфин России дал разъяснения об уплате НДФЛ с процентных доходов по вкладам

Минфин России опубликовал на своём официальном сайте разъяснения о налогообложении вкладов физических лиц.



Как и сообщалось ранее, данный налог будет введён с 2021 года и не коснётся процентов полученных по вкладам в текущем, 2020 году. Впервые этот налог придётся уплатить за 2021 год только в 2022 году (до 1 декабря 2022 года).

При этом налогом облагаются совокупные доходы граждан с вкладов (остатков по счетам) размещённых в российских банках, превышающие не облагаемый процентный доход. Не облагаемый процентный доход в данном случае - это средний процентный доход за год по вкладу в размере 1 млн рублей плюс произведение суммы в 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ установленной на 1 января соответствующего года.



Что НЕ облагается налогом:

- счета доход по ставка по которым не превышает 1% (в том числе зарплатные счета, ставка по которым до 1%);

- доходы по счетам эскроу;

- сумма банковского вклада (как рублевого так и валютного), т.к. является имуществом физического лица, а не его доходом.



С подробными разъяснениями можно ознакомиться на сайте Минфина России.