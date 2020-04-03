Чем занимаются россияне в самоизоляции

Также эксперты Ромира поинтересовались мнением граждан России о том, когда в стране будут сняты ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19, также насколько быстро опрошенные россияне планируют вернуться к обычной жизни.

“Россияне смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Большинство считает, что связанные с пандемией будут сняты в горизонте одного-двух месяцев. При этом треть заявляет о готовности сразу же вернуться к привычной жизни. Можно предположить, что эта цифра изменится в будущем, когда люди проведут на домашнем режиме больше времени,” — комментирует директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.