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Чем занимаются россияне в самоизоляции

3 апреля 2020

Также эксперты Ромира поинтересовались мнением граждан России о том, когда в стране будут сняты ограничительные меры, вызванные пандемией COVID-19, также насколько быстро опрошенные россияне планируют вернуться к обычной жизни.

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“Россияне смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Большинство считает, что связанные с пандемией будут сняты в горизонте одного-двух месяцев. При этом треть заявляет о готовности сразу же вернуться к привычной жизни. Можно предположить, что эта цифра изменится в будущем, когда люди проведут на домашнем режиме больше времени,” — комментирует директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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