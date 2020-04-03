76% россиян не ощущают уверенности в своем будущем

Уже в феврале 2020 года 76% россиян не ощущали уверенности в своем будущем и будущем своей семьи, но при этом три четверти людей назвали себя «счастливыми», сообщает исследовательский холдинг Ромир.

Наибольший процент таких ответов оказался у людей в возрасте до 40 лет. Говоря о текущих проблемах, каждый пятый житель России (18%) был обеспокоен проблемой бедности и низкой зарплаты (см. График 1), в то время как социальные темы волновали граждан меньше: на втором месте рост цен и инфляция (16%), затем — коррупция (11%).

Все этом происходит на фоне снижения мирового ВВП на 0,8% до 3% в 2020 году; потери за 12 неделю марта составили 1,6 трлн руб., или 1,5% российского ВВП, а нерабочая неделя лишь усилит спад. По состоянию на 23 марта инфляция в России установилась на уровне 2,5%. За неделю с 17 по 23 марта она ускорилась до 0,3%, сообщил Росстат. Вместе с этим отмечается тенденция на увеличение доли трат на еду от дохода: если в 2018 году она составляла 30,6%, то в 2019 году – уже 31,7%.

Показатели были стабильны, но в начале весны 2020 прогнозы заметно изменились.

Выяснилось, что 27% жителей России, среди которых 24% в возрасте 40-49 лет, смогли сделать денежные накопления за последние 2 года. И хотя курс рубля резко упал (о чем осведомлены 71% россиян), подавляющее большинство россиян (86%) не планирует ничего предпринимать в связи с ослаблением национальной валюты.

Кроме того, говоря о будущем, почти половина (43%) россиян сохранит деньги для следующего отпуска, ведь в связи с последними событиями некоторым пришлось его отменить (18%). Треть респондентов (30%) оставит неиспользованные для отпуска деньги в качестве подушки безопасности на будущее. 16% потратят на другие покупки, а еще 13% заплатят за кредиты или отдадут другие долги.

“Еще в феврале, до начала всех глобальных и стремительных изменений, мы проводили исследование среди покупателей. Большинство опрошенных не чувствовали уверенности в своем будущем, но, тем не менее, были счастливы. Причем, так отвечали россияне среднего возраста и молодые. Сейчас, конечно, все изменилось, но, опять же, из нашего исследования мы видим, что люди смотрят с надеждой в завтрашний день и ответственно подходят к планированию текущих и будущих расходов,” — комментирует директор по работе с клиентами Ромир Ксения Пайзанская.