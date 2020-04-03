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В Иркутске проходят контролируемые отжиги сухой травы

3 апреля 2020

В Иркутске приступили к контролируемым отжигам сухой растительности. 

– В рамках подготовки территории города к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года профильные службы проводят контролируемые точечные отжиги прошлогодней растительности. Специалистами была определена территория, которая может пострадать от стихийных палов сухой травы. Границы отжигов четко определены, рассчитано направление горения. Необходимо провести данную работу до наступления пожароопасного периода, – отметил вице-мэр Иркутска Руслан Болотов.

Традиционно контролируемые отжиги проводят в осенний и весенний период во всех округах Иркутска. Работы ведутся на острове Конный, в районе объездной дороги Ново-Ленино, в районе Радищевского кладбища, рядом с Ново-Иркутской ТЭЦ. Каждый пал контролируют две пожарные цистерны и 10-12 человек, оснащённые индивидуальными средствами пожаротушения – ранцевыми огнетушителями и ручным инструментом.

Кроме контролируемых отжигов, в рамках подготовки к пожароопасному периоду, во всех округах Иркутска проводится различные профилактические мероприятия: объезд подконтрольных территорий, очистка и вывоз сухой травы, работы по ликвидации несанкционированных свалок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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