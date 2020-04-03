На нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» и «Жильё» в 2020 году в Иркутской области направят более 8,3 млрд рублей

В этом году на реализацию проекта «Дорожная сеть» из федерального бюджета будет направлено 1,9 млрд рублей, с учетом софинансирования из областного и местных бюджетов общая сумма составит более восьми миллиардов рублей, сообщают в областной администрации.

На эти средства приведут в нормативное состояние 219 км дорог регионального и межмуниципального значения, а также 67,3 км дорог местного значения.



На выполнение мероприятий второго проекта – «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - предусмотрено 290,7 млн рублей, из них 120 млн поступят из федерального бюджета. Средства направят на строительство трёх автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Они будут располагаться на автодорогах «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово», «Иркутск – Оса – Усть-Уда», «Иркутск – Большое Голоустное».



Второй национальный проект, за реализацию которого отвечают Светлана Свиркина и Евгений Левченко, — «Жильё и городская среда». В его состав входят региональные проекты «Жильё», «Ипотека» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».



Цель проекта «Жильё» – увеличение объема жилищного строительства. Объём финансирования на 2020 год составляет 21,3 млн рублей (17,1 млн рублей – федеральный бюджет, 4,2 млн рублей – областной бюджет).

В рамках этой программы планируется завершить строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района.



Проект «Ипотека» позволяет предоставлять кредиты на приобретение жилья работникам государственных и муниципальных учреждений Иркутской области по льготной ставке – 5,15% годовых, а также социальные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений молодым специалистам и многодетным семьям. На это в 2020 году предусмотрено 9,9 млн рублей.



В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» происходит расселение жителей аварийных домов. В 2020 году участниками программы станут 1,2 тысячи человек, будет расселено 23,2 тыс. кв. м жилья.