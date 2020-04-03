Новости

На нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» и «Жильё» в 2020 году в Иркутской области направят более 8,3 млрд рублей

3 апреля 2020

В этом году на реализацию проекта «Дорожная сеть» из федерального бюджета будет направлено 1,9 млрд рублей, с учетом софинансирования из областного и местных бюджетов общая сумма составит более восьми миллиардов рублей, сообщают в областной администрации.

На эти средства приведут в нормативное состояние 219 км дорог регионального и межмуниципального значения, а также 67,3 км дорог местного значения.

На выполнение мероприятий второго проекта – «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» - предусмотрено 290,7 млн рублей, из них 120 млн поступят из федерального бюджета. Средства направят на строительство трёх автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Они будут располагаться на автодорогах «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово», «Иркутск – Оса – Усть-Уда», «Иркутск – Большое Голоустное».  

Второй национальный проект, за реализацию которого отвечают Светлана Свиркина и Евгений Левченко, — «Жильё и городская среда». В его состав входят региональные проекты «Жильё», «Ипотека» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».  

Цель проекта «Жильё» – увеличение объема жилищного строительства. Объём финансирования на 2020 год составляет 21,3 млн рублей (17,1 млн рублей – федеральный бюджет, 4,2 млн рублей – областной бюджет).

В рамках этой программы планируется завершить строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Луговое» Марковского городского поселения Иркутского района.

Проект «Ипотека» позволяет предоставлять кредиты на приобретение жилья работникам государственных и муниципальных учреждений Иркутской области по льготной ставке – 5,15% годовых, а также социальные выплаты на приобретение или строительство жилых помещений молодым специалистам и многодетным семьям. На это в 2020 году предусмотрено 9,9 млн рублей.  

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» происходит расселение жителей аварийных домов. В 2020 году участниками программы станут 1,2 тысячи человек, будет расселено 23,2 тыс. кв. м жилья.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
Россия завезла из Китая 37 млн масок и купит еще 55 млн
ВТБ предупреждает о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
En+ Group передаст Минздраву Иркутской области 800 тысяч медицинских масок
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании