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Дополнительные меры защиты предприняты в центрах занятости населения

3 апреля 2020

Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Об этом сообщают в региональном министерстве труда и занятости населения. 

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В помещениях центров нанесена разметка, позволяющая гражданамв том числе работникам соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование). Установлен специальный режим допуска и нахождения в зданиях, составлен график дежурств сотрудников. 

Органы занятости населения Иркутской области работают в дистанционном режиме, консультируя граждан и работодателей с использованием электронной почты или мобильной связи, через смс-оповещение и интернет. 

Обеспечена бесперебойная выплата пособия по безработице путем перерегистрации безработных граждан через телефонную связь. 

Первичная постановка на учет в качестве безработногоприсвоение ему статуса проводится при очном посещении гражданина центра с необходимым пакетом документов в установленные законодательством о занятости сроки. Предварительно необходимо записаться по телефону на очный прием. 

Информация о работе учреждений размещена на электронных страницах центров занятости населения на сайте министерства www.irkzan.ruа также на сайтах администраций муниципальных образований. 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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