Дополнительные меры защиты предприняты в центрах занятости населения

Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Об этом сообщают в региональном министерстве труда и занятости населения.

В помещениях центров нанесена разметка, позволяющая гражданам, в том числе работникам соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование). Установлен специальный режим допуска и нахождения в зданиях, составлен график дежурств сотрудников.

Органы занятости населения Иркутской области работают в дистанционном режиме, консультируя граждан и работодателей с использованием электронной почты или мобильной связи, через смс-оповещение и интернет.

Обеспечена бесперебойная выплата пособия по безработице путем перерегистрации безработных граждан через телефонную связь.

Первичная постановка на учет в качестве безработного, присвоение ему статуса проводится при очном посещении гражданина центра с необходимым пакетом документов в установленные законодательством о занятости сроки. Предварительно необходимо записаться по телефону на очный прием.

Информация о работе учреждений размещена на электронных страницах центров занятости населения на сайте министерства www.irkzan.ru, а также на сайтах администраций муниципальных образований.