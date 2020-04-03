Нефть почувствовала поддержку

Активная работа президента США по примирению России и Саудовской Аравии спровоцировала стремительный подъем цен на нефть. По итогам дня российская нефть подорожала до $14 за баррель, а ее котировки в ходе торгов достигали $22,5 за баррель. Тем самым стоимость нефти приподнялась над ранее достигнутыми двадцатилетними минимумами. Это положительно отразилось на ведущих мировых индексах, при этом российские индикаторы оказался в лидерах роста.

После трех недель почти непрерывного обвала цены на нефть резко пошли вверх. По данным агентства Reuters, сразу на открытии торгов стоимость российской нефти Urals на спот-рынке подскочила к $13,8 за баррель, что на 26,8% выше значений закрытия среды.

Стоимость североморской нефти Brent поднималась на 25,9%, до $14,2 за баррель. При этом стоимость ближайшего контракта на поставку нефти Brent поднималась почти на 13%, до $27,9 за баррель.

Таким образом, цены отошли от двадцатилетних минимумов. В марте европейские сорта нефти потеряли в цене на спот-рынке 70%, что является самым худшим результатом в истории. 1 апреля падение продолжилось, и стоимость российской нефти впервые с марта 1999 года приблизилась к уровню $10 за баррель. По словам стратега Сбербанка по операциям на товарно-сырьевых рынках Михаила Шейбе, ключевым фактором, обвалившим цены на нефть, является падение спроса на топливо на 20 млн баррелей в сутки, так как более 3 млрд человек находятся на карантине. «Отсутствие на рынке регулятора в лице ОПЕК+ и рост поставок из Саудовской Аравии является вторым по важности фактом для рынка, однако станет первичным по мере улучшения ситуации с коронавирусом и по мере возвращения спроса на топливо»,— отмечает Михаил Шейбе.

Поводом для оживления нефтяного рынка стало заявление президента США Дональда Трампа о возможном соглашении между Саудовской Аравией и Россией.

Сообщение с призывом к расширенной встрече ОПЕК+ позитивно сказалось не только на рынке нефти, но и на фондовых рынках.

По словам управляющего инвестиционными портфелями Friedrich Wilhelm Raiffeisen Владимира Веденеева, консенсус предполагает, что наблюдающаяся на нефтяном рынке ситуация с падением цен продлится недолго. На это указывает в том числе и форма фьючерсной кривой на нефть — в частности, декабрьский контракт нефти Brent торгуется по $37,4 за баррель. «Это говорит о том, что снижение спотовых котировок нефти (а также ближайших контрактов) в последние дни носит краткосрочный характер и вызвано переизбытком на физическом рынке.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что текущая ситуация грозит бюджету, так как из-за падения цен на нефть и поддержания российской валюты со стороны ЦБ страдает рублевая цена нефти.

По оценкам “Ъ” в марте стоимость Urals упала с 3,27 тыс. руб. за баррель до 1,18 тыс. руб. за баррель. 1 апреля цена опускалась до отметки 850 руб. Даже с учетом отскока в четверг и достижения отметки 1,05 тыс. руб. она почти в четыре раза ниже значения, заложенного в бюджет (3,76 тыс. руб.).

Виталий Гайдаев