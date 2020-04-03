«Самоизоляция – это не блажь». Гендиректор Русала обратился к крупному бизнесу

Отношение граждан к коронавирусу Covid-19 недостаточно серьезное: как только началась нерабочая неделя, россияне устремились за город, на шашлыки. Если ситуация не изменится, под ударом окажутся не только градообразующие предприятия, а экономикообразующие отрасли, считает гендиректор Русала Евгений Никитин. С призывом к населению, предпринимателям и крупному бизнесу он обратился через газету.ру.

Пир во время COVID-19

Эпидемия коронавируса продолжается. Между тем россияне воспользовались нерабочими днями для того, чтобы открыть шашлычный сезон.

– Не успела начаться не рабочая неделя, как россияне устремились за город, открыли шашлычный сезон. Шумные посиделки, музыка, друзья. Веселье в разгаре. Причем на улицах городов людей в масках вы вообще почти не встретите. Между тем, в мире от коронавируса умерли 30 тысяч. В России – 24 человека. Но подтверждённых случаев заболевания уже около 3000. Напомню, недавно было ноль, и все говорили о нашей уникальности, невосприимчивость к болезни, даже о cибирском характере. Совсем как в Италии...

В прошлый раз отнеслись серьезно

Необходимо соблюдать максимальную осторожность, как это было с Эболой, уверен Евгений Никитин. Тогда, в 2014-15 годах к эпидемии сразу отнеслись как к угрозе международного значения. И действовали соответствующе.

– Мы, как бизнес, были одной из движущих сил в борьбе с этим страшным вирусом. Я это пишу не для того чтобы напомнить о заслугах «Русала». Но если бы мы не действовали совместно с российскими Минздравом, Росприроднадзором, Миноборны не построили в Гвинее медицинский комплекс, не завезли необходимые медикаменты, не создали карантинные барьеры в порту, количество зараженных сотрудников компании исчислялось бы сотнями. То есть, если бы мы не предприняли все возможные меры, наше предприятие просто закрылось бы, а тысячи семей остались бы без средств к существованию. Этого удалось избежать. Предприятие стабильно работало, смертельных случаев на нем не было, ни один наш сотрудник не заболел.

Под угрозой – отрасли

Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей России показал, что из-за новой эпидемии 3 млн из них могут закрыться, работу потеряют 8,6 млн человек, напомнил Евгений Никитин.

– Если отношение к Covid-19, в том числе и у предпринимателей и населения, не изменится, под ударом окажутся не просто градообразующие предприятия, а экономикообразующие отрасли. Мы в алюминиевой отрасли в полной мере ощущаем экономическое влияние коронавируса и рассматриваем различные варианты мер по защите наших сотрудников и бизнеса, с учетом его непрерывного характера.

Просто «удаленки» – не достаточно

Евгений Никитин призывает крупный бизнес не просто перевести на «удаленку» офисных сотрудников, но максимально ограничить доступ на заводы, вплоть до их временной изоляции.

– Важно не подвергнуть риску заражения вирусом заводчан, от которых зависит экономическое развитие страны. Если карантин будет введён решительно, экономические последствия от чумы 21 века будут не столь разрушительные. Со временем мы увидим рост экономик. А людей я лично призываю к благоразумию и ответственности. Самоизоляция – это не блажь, – поверьте, это очень недешево обходится и государству и бизнесу – а единственная действенная мера, чтобы остановить распространение вируса.