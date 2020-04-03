Продление карантина поддерживает менее половины россиян

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что за продление карантина высказались 46% россиян. Против этой идеи почти треть опрошенных (32%). 22% затруднились с оценкой подобного решения.

Женщины чаще поддерживают идею продления карантина, чем мужчины: 48% против 44%.Между тем москвичи, которые находятся в наиболее жестком режиме карантина, мечтают выйти на работу. Среди тех, кто работает удаленно во время карантина, 56% пошли бы завтра на работу, представься такая возможность. Среди тех, кто сидит дома и не работает, таковых еще больше (68%).

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

