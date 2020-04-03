Иркутян призывают вступить в ряды волонтеров для помощи пожилым людям

Любой желающий может присоединиться к добровольческому сообществу и узнать о возможностях оказания адресной поддержки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте, сообщают в организации.

– В течение двух суток с кандидатом связывается координатор. Каждому волонтеру необходимо пройти онлайн-обучение и получить сертификат. Только после этого волонтер приходит в штаб акции #МыВместе, где ему измеряют температуру, проводят инструктаж по правилам техники безопасности при оказании помощи пожилым людям, находящимся на самоизоляции. Каждый волонтер получает бейдж, который даёт ему право бесплатного проезда в муниципальном общественном транспорте, а также идентифицирует человека как волонтера. Также все получают средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептик для обработки рук, – рассказала руководитель Иркутского регионального волонтерского центра Анастасия Дубровина.

На фоне широкого распространения различной, в том числе недостоверной информации о коронавирусной инфекции, у людей возникают и стрессовые реакции. Волонтеры, имеющие соответствующую подготовку, могут оказать психологическую поддержку людям по телефону или с использованием телемедицинских технологий. Чтобы стать волонтером по этому направлению, необходимо наличие психологического образования.

Сейчас в городе работает более 200 волонтеров: помогают пожилым людям с доставкой еды и лекарств, помогают в поликлиниках, а также совместно с ППС делают обход территорий и информируют население.