В марте 2020 года на авторынке РФ появились 8 новых моделей

Оказалось, что в первый месяц весны ни одна модель не ушла с российского рынка, зато в продажу поступили сразу 4 полноценных новинки, сообщает портал «ЦенаАвто».

Это BMW 2 series Gran Coupe, Chery Tiggo 8, Geely Coolray и KIA Seltos. Кроме того, обновление получил российский бестселлер среди кроссоверов – Hyundai Creta.

Март также оказался богат на новые комплектации и спецсерии для уже существующих моделей. Так, 4 модели вышли на рынок в лимитированных сериях – Hyundai Creta Би2, Lexus LX 570 Black Vision, Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition и отечественный УАЗ «Патриот» Antarctic Edition. Еще у трех моделей пополнился ряд комплектаций – Datsun on-DO, Hyundai Tucson N Line и Skoda Karoq, а 7 новинок стали доступны для заказа.