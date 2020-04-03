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Цены на лимон и имбирь выросли в 2-3 раза, товар исчезает с иркутских полок

3 апреля 2020

На фоне эпидемии коронавируса в торговой сети «Слата» раскупили весь имбирь и лимон. Свежее поступление лимонов ожидается в течение 12 дней, имбиря  –  в начале следующей недели, но цены на эти позиции вырастут, предупреждают в компании.

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«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок Об этом стало известно сегодня, 3 апреля, на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. - Область заинтересована в строительстве такого предприятия на своей территории. Во время пандемии коронавирусной инфекции вся страна столкнулась с нехваткой средств индивидуальной защиты, в частности, масок, защитных костюмов для медиков. Теперь эти вопросы приходится решать в оперативном режиме. Если же завод будет построен, потребность, как минимум, нашего региона в средствах индивидуальной защиты будет закрыта, - сказал Игорь Кобзев. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты - При Вашей поддержке реализация такого проекта возможна, мы подберем оборудование и определим требования к производственной площадке. Также совместно необходимо просчитать спрос и сформировать оптимальный набор выпускаемых наименований продукции, - поддержал предложение Евгений Орачевский. Кроме того, на встрече глава региона предложил компании «Фармасинтез» принять участие в формировании регионального стратегического запаса лекарств и других средств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. - Такая помощь сегодня очень важна. В настоящее время в Иркутской области официально подтверждено восемь случаев заражения. Один результат сомнительный. Более восьми тысяч человек находятся на самоизоляции. Пока ситуация меняется не в лучшую сторону, - отметил Игорь Кобзев. - «Фармасинтез» - единственная компания в России, которая производит антиретровирусный препарат «Калидавир», рекомендованный Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. Мы готовы в приоритетном порядке оперативно обеспечить поставки данного лекарственного препарата в лечебные учреждения Иркутской области, - заявил Евгений Орачевский. Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
3 апреля 2020
«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок
3 апреля 2020

– В данный момент в ТС «Слата» на позиции лимон и имбирь обнулились остатки, – прокомментировали ситуацию в торговой сети. – Причин две – недостаток товара на рынке и резкий рост цен у поставщиков. На текущий момент закупочные цены на лимон выросли почти в 2 раза, на имбирь – в 3 раза.

Рост цен на лимоны связан с ежегодной сменой сезонности, которая продлится около трех недель, когда из ЮАР начнет поступать товар в порт.

По имбирю рост цен происходит в связи с изменением правил на таможне, в результате чего у  КНР образовался дефицит транспорта для доставки товара из страны.

– Данные проблемы носят временный характер, надеемся в ближайшее время ситуация стабилизируется, – отметили в «Слате».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок Об этом стало известно сегодня, 3 апреля, на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. - Область заинтересована в строительстве такого предприятия на своей территории. Во время пандемии коронавирусной инфекции вся страна столкнулась с нехваткой средств индивидуальной защиты, в частности, масок, защитных костюмов для медиков. Теперь эти вопросы приходится решать в оперативном режиме. Если же завод будет построен, потребность, как минимум, нашего региона в средствах индивидуальной защиты будет закрыта, - сказал Игорь Кобзев. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты - При Вашей поддержке реализация такого проекта возможна, мы подберем оборудование и определим требования к производственной площадке. Также совместно необходимо просчитать спрос и сформировать оптимальный набор выпускаемых наименований продукции, - поддержал предложение Евгений Орачевский. Кроме того, на встрече глава региона предложил компании «Фармасинтез» принять участие в формировании регионального стратегического запаса лекарств и других средств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. - Такая помощь сегодня очень важна. В настоящее время в Иркутской области официально подтверждено восемь случаев заражения. Один результат сомнительный. Более восьми тысяч человек находятся на самоизоляции. Пока ситуация меняется не в лучшую сторону, - отметил Игорь Кобзев. - «Фармасинтез» - единственная компания в России, которая производит антиретровирусный препарат «Калидавир», рекомендованный Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. Мы готовы в приоритетном порядке оперативно обеспечить поставки данного лекарственного препарата в лечебные учреждения Иркутской области, - заявил Евгений Орачевский. Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Об этом стало известно на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты.
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