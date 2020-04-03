Цены на лимон и имбирь выросли в 2-3 раза, товар исчезает с иркутских полок

На фоне эпидемии коронавируса в торговой сети «Слата» раскупили весь имбирь и лимон. Свежее поступление лимонов ожидается в течение 12 дней, имбиря – в начале следующей недели, но цены на эти позиции вырастут, предупреждают в компании.

– В данный момент в ТС «Слата» на позиции лимон и имбирь обнулились остатки, – прокомментировали ситуацию в торговой сети. – Причин две – недостаток товара на рынке и резкий рост цен у поставщиков. На текущий момент закупочные цены на лимон выросли почти в 2 раза, на имбирь – в 3 раза.

Рост цен на лимоны связан с ежегодной сменой сезонности, которая продлится около трех недель, когда из ЮАР начнет поступать товар в порт.

По имбирю рост цен происходит в связи с изменением правил на таможне, в результате чего у КНР образовался дефицит транспорта для доставки товара из страны.

– Данные проблемы носят временный характер, надеемся в ближайшее время ситуация стабилизируется, – отметили в «Слате».