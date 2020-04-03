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Потанин предложил отложить выплату дивидендов «Норникеля», чтобы «не раздражать людей»

3 апреля 2020

Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин предложил акционерам компании перенести выплаты дивидендов в 2020 году на более поздний срок в связи с кризисом, «пока не рассосется ситуация». Его предложение не поддержал крупнейший акционер — «Русал» (владелец Олег Дерипаска), рассказал господин Потанин в интервью «Комсомольской правде».

«Понятно, что все акционеры любят дивиденды. Но все-таки когда встает вопрос ребром — повышенные дивиденды или инвестиции в стратегический рост, то 75% миноритариев поддерживают линию на инвестиции. А в такие острые моменты, как сейчас, вступают еще и аргументы другого характера. Морально-психологического. Во время кризиса не надо раздражать людей высокими дивидендами. Лучше создать резервы»,— сказал Владимир Потанин. После того, как акционеры не поддержали отсрочку, было принято решение выплатить минимальные дивиденды, которые компания обязана выплачивать. Рекомендации о выплатах за 2019 год совет директоров «Норникеля» должен объявить 7 апреля. Ранее компания направляла около 60% своей доналоговой прибыли на дивиденды акционерам.

Как ранее писал “Ъ”, основатель «Русала» Олег Дерипаска всегда выступал за сохранение высоких дивидендов «Норникеля», тогда как Владимир Потанин предлагает увеличивать капитальные затраты в 2020-х годах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок Об этом стало известно сегодня, 3 апреля, на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. - Область заинтересована в строительстве такого предприятия на своей территории. Во время пандемии коронавирусной инфекции вся страна столкнулась с нехваткой средств индивидуальной защиты, в частности, масок, защитных костюмов для медиков. Теперь эти вопросы приходится решать в оперативном режиме. Если же завод будет построен, потребность, как минимум, нашего региона в средствах индивидуальной защиты будет закрыта, - сказал Игорь Кобзев. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты - При Вашей поддержке реализация такого проекта возможна, мы подберем оборудование и определим требования к производственной площадке. Также совместно необходимо просчитать спрос и сформировать оптимальный набор выпускаемых наименований продукции, - поддержал предложение Евгений Орачевский. Кроме того, на встрече глава региона предложил компании «Фармасинтез» принять участие в формировании регионального стратегического запаса лекарств и других средств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. - Такая помощь сегодня очень важна. В настоящее время в Иркутской области официально подтверждено восемь случаев заражения. Один результат сомнительный. Более восьми тысяч человек находятся на самоизоляции. Пока ситуация меняется не в лучшую сторону, - отметил Игорь Кобзев. - «Фармасинтез» - единственная компания в России, которая производит антиретровирусный препарат «Калидавир», рекомендованный Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. Мы готовы в приоритетном порядке оперативно обеспечить поставки данного лекарственного препарата в лечебные учреждения Иркутской области, - заявил Евгений Орачевский. Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
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