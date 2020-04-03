В Иркутской области проводятся контролируемые отжиги сухой травы

Отжиги организованы только в тех местах, где невозможно убрать траву с помощью техники, сообщают в областной администрации.

Все отжиги проводятся исключительно под контролем сотрудников ГУ МЧС по Иркутской области и специалистов пожарно-химических станций и только в маловетреную погоду. Мероприятия не угрожают населению и населенным пунктам.

3 апреля отжиги идут в Иркутском, Нижнеудинском, Зиминском, Усольском, Балаганском, Слюдянском, Ангарском, Усть-Кутском, Братском, Куйтунском районах, а также на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Жителей населенных пунктов, до которых доходит дым от сжигаемой растительности, просят с пониманием отнестись к необходимым мерам противопожарной безопасности.

Контролируемые отжиги необходимы для создания защитных полос, которые в дальнейшем не дадут распространяться пожару и предотвратят переход огня на жилые дома и дачные поселки.

10 апреля на юге Иркутской области, а 1 мая на севере вводится особый противопожарный режим, после чего будут запрещены любые палы растительности. За несоблюдение этого запрета предусмотрена административная ответственность.