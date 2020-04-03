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В Иркутской области проводятся контролируемые отжиги сухой травы

3 апреля 2020

Отжиги организованы только в тех местах, где невозможно убрать траву с помощью техники, сообщают в областной администрации.

Все отжиги проводятся исключительно под контролем сотрудников ГУ МЧС по Иркутской области и специалистов пожарно-химических станций и только в маловетреную погоду. Мероприятия не угрожают населению и населенным пунктам.

3 апреля отжиги идут в Иркутском, Нижнеудинском, Зиминском, Усольском, Балаганском, Слюдянском, Ангарском, Усть-Кутском,  Братском, Куйтунском районах, а также на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Жителей населенных пунктов, до которых доходит дым от сжигаемой растительности, просят с пониманием отнестись к необходимым мерам противопожарной безопасности.

Контролируемые отжиги необходимы для создания защитных полос, которые в дальнейшем не дадут распространяться пожару и предотвратят переход огня на жилые дома и дачные поселки.

10 апреля на юге Иркутской области, а 1 мая на севере вводится особый противопожарный режим, после чего будут запрещены любые палы растительности. За несоблюдение этого запрета предусмотрена административная ответственность.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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«Фармасинтез» готов построить в Иркутской области завод по производству медицинских масок Об этом стало известно сегодня, 3 апреля, на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. - Область заинтересована в строительстве такого предприятия на своей территории. Во время пандемии коронавирусной инфекции вся страна столкнулась с нехваткой средств индивидуальной защиты, в частности, масок, защитных костюмов для медиков. Теперь эти вопросы приходится решать в оперативном режиме. Если же завод будет построен, потребность, как минимум, нашего региона в средствах индивидуальной защиты будет закрыта, - сказал Игорь Кобзев. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты - При Вашей поддержке реализация такого проекта возможна, мы подберем оборудование и определим требования к производственной площадке. Также совместно необходимо просчитать спрос и сформировать оптимальный набор выпускаемых наименований продукции, - поддержал предложение Евгений Орачевский. Кроме того, на встрече глава региона предложил компании «Фармасинтез» принять участие в формировании регионального стратегического запаса лекарств и других средств, необходимых для лечения коронавирусной инфекции. - Такая помощь сегодня очень важна. В настоящее время в Иркутской области официально подтверждено восемь случаев заражения. Один результат сомнительный. Более восьми тысяч человек находятся на самоизоляции. Пока ситуация меняется не в лучшую сторону, - отметил Игорь Кобзев. - «Фармасинтез» - единственная компания в России, которая производит антиретровирусный препарат «Калидавир», рекомендованный Минздравом России для лечения коронавирусной инфекции. Мы готовы в приоритетном порядке оперативно обеспечить поставки данного лекарственного препарата в лечебные учреждения Иркутской области, - заявил Евгений Орачевский. Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области
Об этом стало известно на встрече исполняющего обязанности Губернатора Приангарья Игоря Кобзева с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским. Врио Губернатора предложил не ограничивать производство только изготовлением различных видов масок. Ассортимент выпускаемой продукции может включать также медицинские халаты, костюмы и другие средства индивидуальной защиты.
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